Общество 19.12.2024 в 17:45

Вуз в Бурятии будет выпускать продукцию под собственным брендом

Это будут полезные чаи, сиропы-бальзамы, пищевые и кормовые добавки, которые создали ученые БГСХА
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Текст: Служба информации "Номер один"
Вуз в Бурятии будет выпускать продукцию под собственным брендом

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова скоро начнет выпускать всю продукцию академии под собственным брендом. Для этого академия регистрирует торговую марку «Академия трав».

Зарегистрированный товарный знак позволяет использовать изображение на этикетках товара и упаковке, рекламировать товар и не бояться копирования, запрещать другим предпринимателям использовать в своей деятельности похожие обозначения. Это будет визитной карточкой продукции, произведенной в БГСХА.

- В июле мы подали заявку на регистрацию товарного знака академии. Он создается для продвижения всего стратегического проекта, а именно для реализации разработанной нами продукции, к которой относятся чайные напитки, экстракты, БАДы и другие товары, - рассказывает ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.

Напомним, с 2022 года по федеральной программе «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты» ученые Бурятской ГСХА в сотрудничестве с ВИЛАРом, Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН и МИП «БайкалЭкопродукт» создали ряд полезных и уникальных продуктов.

- Это 6 БАДов, 11 рецептур чайных напитков, 4 сиропа-бальзама, пищевые и кормовые добавки из жмыха масличных и ягодных культур, сухие растворимые чайные напитки на основе экстрактов лекарственных растений, а также функциональные продукты питания— суп Борсо, чайный напиток «Наран-Туяа» и витаминизированный кисель «Тамир», - рассказали в пресс-службе академии.


Фото: ru.freepik.com

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