Общество 19.12.2024 в 17:54

В Бурятии снижается аварийность на дорогах

Однако число пьяных водителей не уменьшается
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии снижается аварийность на дорогах
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии, начиная с мая, сохраняются положительные тенденции к снижению основных показателей аварийности на дорогах. Как сообщили в МВД республики, за январь-ноябрь количество ДТП, раненых и погибших в них людей снизилось по сравнению с предшествующим годом.

В этом году произошло 967 дорожно-транспортных происшествий. В них 106 человек погибли и 1268 получили травмы. В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 983 ДТП, в которых 110 человек скончались и 1330 были травмированы.

«Основной причиной аварий в 2024 году явились нарушения ПДД водителями транспортных средств. По их вине зафиксировано 889 ДТП. При этом каждое пятое произошло из-за нетрезвых водителей. Их безответственное поведение привело к гибели 54 и травмированию 232 граждан», - сообщили в МВД Бурятии.

С начала года задержано 7177 водителей с признаками опьянения, 1095 из них повторно сели за руль пьяными. Это примерно столько же, как и в прошлом году. На данные цифры не повлияло даже ужесточение наказания в виде конфискации автомобилей.

По вине пешеходов случилось 85 аварий, в почти половине из них они были пьяны. В результате ДТП с участием нетрезвых пешеходов погибли 12 и ранены 28 человек.

С участием детей зарегистрировано 183 ДТП. 3 ребенка погибли, еще 216 получили травмы.

«В 299 авариях зафиксированы сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 1049 предостережений на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. Направлено 67 информационных писем в адрес прокуратуры и 141 - в адрес владельцев автодорог», - отметили в МВД.

Дорожными камерами выявлено свыше 434 тысяч нарушений.
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