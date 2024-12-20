В Бурятии активизируют охоту на лис

В Бурятии в последние месяцы участились случаи заболевания бешенством среди животных на территории Улан-Удэ и Тарбагатайского района. В связи с этим на правительственной противоэпизоотической комиссии приняты срочные меры по предотвращению дальнейшего распространения опасного вируса, сообщает республиканское Управление ветеринарии.Сейчас в республике действуют четыре неблагополучных пункта по бешенству: три в Улан-Удэ и один в Тарбагатайском районе. Всего с начала текущего года в республике было зарегистрировано 15 случаев бешенства.«Для борьбы с заболеванием Бурприроднадзор регулирует численность диких животных, особенно лисиц, которые являются основными переносчиками вируса. Ветеринарная служба активно вакцинирует домашних и сельскохозяйственных животных на ранее неблагополучных территориях. В этом году привито 258 тысяч животных», - рассказали о принимаемых мерах в ведомстве.Также с 2019 года в 13 районах республики и пригородах Улан-Удэ ведется раскладка оральной вакцины для диких плотоядных животных. За шесть лет разложено более 1,5 млн доз вакцины.«В свете текущей ситуации планируется пересмотреть маршруты раскладки вакцины, охватив более широкие территории пригорода Улан-Удэ, а также границ Тарбагатайского и Заиграевского районов», - отметили в Управлении ветеринарии.Помимо этого, правительство намерено усилить контроль над неблагополучными территориями, проводить дополнительные обследования на наличие диких животных и активизировать регулирование численности лисиц в зонах, прилегающих к очагам заражения.