Общество 20.12.2024 в 09:59

В СИЗО Улан-Удэ сыграли свадьбу

Невестой стала осужденная, отбывающая наказание в отряде хозобслуживания
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Текст: Андрей Константинов
В СИЗО Улан-Удэ сыграли свадьбу
Фото: УФСИН России по РБ﻿
В Улан-Удэ осужденная, отбывающая наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО №1, вступила в брак со своим избранником. Церемония бракосочетания состоялась прямо в стенах следственного изолятора, сообщили в УФСИН России по РБ.

«Молодые обменялись кольцами и расписались в книге актов гражданского состояния. Сотрудник ЗАГСа поздравил новобрачных, пожелав им долгих лет счастья, и вручил свидетельство о браке. Поздравления также прозвучали от сотрудников воспитательной службы», - рассказали в УФСИНе.

В ведомстве отмечают, что проведение таких мероприятий является частью комплекса мер по исправлению осужденных и их возвращению к нормальной жизни в обществе.
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