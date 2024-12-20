В СИЗО Улан-Удэ сыграли свадьбу

В Улан-Удэ осужденная, отбывающая наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО №1, вступила в брак со своим избранником. Церемония бракосочетания состоялась прямо в стенах следственного изолятора, сообщили в УФСИН России по РБ.«Молодые обменялись кольцами и расписались в книге актов гражданского состояния. Сотрудник ЗАГСа поздравил новобрачных, пожелав им долгих лет счастья, и вручил свидетельство о браке. Поздравления также прозвучали от сотрудников воспитательной службы», - рассказали в УФСИНе.В ведомстве отмечают, что проведение таких мероприятий является частью комплекса мер по исправлению осужденных и их возвращению к нормальной жизни в обществе.