В парке «Юбилейный» сегодня пройдет новогодняя ёлка. Гостей праздника ждет новогоднее представление, зимние забавы и фаер-шоу (возрастное ограничение 0+).

- Вас ждёт новогоднее представление «Тайна снежной королевы», встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зимние забавы для всей семьи, волшебная фотозона, горячий чай и сладости. А ещё - фаер-шоу, - сообщили в администрации города.

Начало праздника в 18:00.

Возрастное ограничение 0+

Фото: администрация Улан-Удэ