Депутат Алексей Маладаев поздравил горожан с наступающим Новым годом

Людей, которые пришли на новогоднее мероприятие, оказалось много. В том числе, детей. И всем было приятно услышать теплые слова поздравлений. Улан-удэнцам пожелали, чтобы наступающий 2025 год был для всех радостным, позитивным, наполненным счастьем.







На новогоднем мероприятии было весело.







В столице Бурятии продолжается череда предновогодних мероприятий. В центре Железнодорожного района, в парке имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова, взгляды собравшихся привлекала высокая, украшенная игрушками, новогодняя елка. Возле нее установили большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Это — главная елка района. А напротив елки, на нарядной, ярко освещенной сцене, прошло театрализованное представление.Собравшимся землякам пожелали здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Новый год — это время новых возможностей, новых знакомств, новых открытий.«Пусть наступит мир во всем мире», - сказал один из тех, кто обращался к землякам.Среди пришедших на праздник был Алексей Маладаев, депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов. Пока он известен в городе и республике больше, как директор Этнографического музея народов Забайкалья. Но, избравшись минувшей осенью депутатом, он в ближайшие годы, без всякого сомненья, станет известен и своими депутатскими делами, достижениями на избирательном округе, работой на благо проживающего там народа.«От лица Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю жителей Железнодорожного района с замечательным праздником, Новым годом. В первую очередь, хочу пожелать нашим горожанам, нашим жителям района, чтобы этот год успешно закончился для каждого. И пусть наступающий 2025 год принесет нам всем мир, спокойствие и победу. Пусть у всех все будет хорошо. Пусть дети хорошо закончат четверти, наберутся сил на новогодних каникулах. И придут отдыхать в наш любимый парк имени Орешкова и Этнографический музей народов Забайкалья. У нас очень уютно и в парке, и в музее. Будет прекрасная погода, приходите отдыхайте. С Новым годом!», - поздравил Алексей Маладаев.Кроме того, он сообщил радостную новость, что, начиная с ближайших выходных, по выходным дням - и в январские дни - музей продлевает свою работу до 19 часов вечера.Со сцены шутили. С помощью снежков был устроен небольшой «баттл». А что же за представление подготовили артисты для зрителей?Это была постановка по всем знакомой сказочной истории, где известный персонаж, выловив чудо-рыбу, которая умела говорить на русском языке, получил возможность исполнять свои желания «по щучьему велению». У него и ведра с водой сами шли домой, и случилось еще много что. Наверное, каждый улан-удэнец от мала до велика хотел бы хоть раз в жизни попасть в ситуацию, когда несколько его желаний тоже исполнились бы «по щучьему велению».