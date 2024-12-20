В Улан-Удэ депутат рассказал учащимся о выборе профессии

«Новый видеоролик от горсовета Улан-Удэ – еще один повод поразмышлять на тему того, что заниматься стоит в первую очередь тем, что ближе лежит к душе и сердцу. Депутат Алексей Бадмаев рассказывает о важности выбора профессии и о том, почему стоит задуматься о поварском деле. Герои видео – студенты Байкальского колледжа туризма и сервиса, которые уже определились с профессией, и школьники, которые только постигают азы кулинарии», - рассказали в пресс-службе горсовета.









Городской комбинат школьного питания, муниципальные школы и детские сады готовы принять в свои коллективы молодых специалистов.





Фото и видео: пресс-служба горсовета



Горсовет Улан-Удэ выпустил видеоролик с участием депутата Алексея Бадмаева, который обсуждал с учащимися выбор будущей профессии.Определиться с делом всей жизни необходимо задолго до выпускных экзаменов в школе, и помочь в этом может простое наблюдение за своими повседневными делами.Любите ли вы рисовать? Интересно ли рассматривать архитектуру родного города или наблюдать, как отец ремонтирует автомобиль? Может, вы любите готовить? Если последнее, то вам определенно стоит задуматься о профессии повара.Если вы любите готовить и хотите связать свою жизнь с любимым хобби, то профессия повара может открыть перед вами множество возможностей.