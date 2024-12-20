Общество 20.12.2024 в 11:43

«Или деньги давайте, или сами мойте»

Родители школьников пожаловались на сборы на клининг после ремонта
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Текст: КП-Новосибирск
«Или деньги давайте, или сами мойте»
Фото: Иван Вислов
В Новосибирске родители школьников пожаловались на то, что в школе их попросили скинуться на клининговую службу.

- Наша школа находится в Дзержинском районе. С января ее закрывают на ремонт, и нас с января переводят в другую. Школа, где будут временно учиться наши дети, уже отремонтирована. 17 декабря было собрание, на котором сказали, что нужно убрать строительную пыль своими силами, - рассказала КП-Новосибирск одна из родительниц, пожелавшая остаться анонимной.

По словам женщины, родительский комитет инициировал опрос. Родители решили, что не будут делать уборку сами и скинутся на клининг.

- Мы сдали по 250 рублей и передали учителю. После в отзывах на школу я нашла недовольных родителей, которые утверждали, мол, деньги на отмывание классов выделены были, но куда они делись - непонятно, - говорит женщина.

Сибирячка уже написала обращение в департамент образования, чтобы там ей разъяснили ситуацию.

КП-Новосибирск позвонила в школу, где сейчас учатся дети, чтобы узнать у директора, поступали ли к нему жалобы по данному поводу.

- Директор на уроках. Можете отправить запрос на почту, руководитель ее просматривает, - заявили в школе.

В мэрии Новосибирска также прокомментировали ситуацию:

- В школе работает клининговая компания. По информации, предоставленной администрацией, обращений от родителей о дополнительных клининговых работах не поступало. На родительском собрании родители сами приняли решение собрать деньги для оплаты клининга. Классный руководитель ничего не собирал, - таков был официальный ответ мэрии Новосибирска родительнице.
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