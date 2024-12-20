Для жителей Бурятии появился короткий Детский телефон доверия

Для жителей России появился новый короткий Детский телефон доверия. Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи.

- С декабря 2024 года на Всероссийский детский телефон доверия можно позвонить не только по номеру 8 800 2000 122. Этот номер по- прежнему доступен с любого стационарного или мобильного телефона, но теперь к нему добавился короткий номер 124. Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

По телефону доверия дети и их родители могут получить экстренную консультативно-психологическую помощь на условиях полной анонимности.

Основные принципы работы детского телефона доверия:

- Бесплатность – звонок любой продолжительности на детский телефон доверия 8-800-2000-122 и 124 абсолютно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона;

- Анонимность — общение с консультантом (психологом) детского телефона доверия полностью анонимно: отсутствует определитель номера, можно представиться вымышленным именем. Консультанты детского телефона доверия также работают под псевдонимами;

- Доступность — действует на всей территории России, позвонить можно из любой точки страны с любого телефона;

- Конфиденциальность — содержание разговора останется тайной. Никакая информация об обратившемся за помощью на детский телефон доверия, а также о тематике его обращения не раскрывается;

- Профессионализм — на детском телефоне доверия работают только квалифицированные специалисты – прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты;

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