Общество 20.12.2024 в 09:39

В Сибири запустили гигантский ускоритель электронов

Это крупнейшее достижение в истории современной российской науки
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Сибири запустили гигантский ускоритель электронов
Фото: пресс-центр аппарата полпреда президента РФ в СФО
В наукограде Кольцово Новосибирской области запущен линейный ускоритель частиц СКИФ - «Сибирский кольцевой источник фотонов». Событие является крупнейшим достижением в истории современной российской науки.

Линейный ускоритель предназначен для создания и группировки электронов, которые получают ускорение и энергию в 3 миллиарда электронвольт. Далее этот электронный пучок, проходя через магнитное поле генерирует синхротронное излучение. Уникальные характеристики проекта позволят проводить передовые исследования в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология. Также этот ускоритель поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Центр представляет собой гигантский комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.
Теги
наука

Все новости

28-летнего жителя Улан-Удэ приговорили к двум годам колонии за кражу кошелька с картой
20.12.2024 в 13:36
Строительная компания в Бурятии заплатила неустойку за нарушение сроков
20.12.2024 в 13:05
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
20.12.2024 в 12:46
Жительница Бурятии попала в аварию из-за открывшегося на ходу капота
20.12.2024 в 12:21
Для жителей Бурятии появился короткий Детский телефон доверия
20.12.2024 в 12:14
Т2 первой в мире добавила новогодние эмодзи к названию сети
20.12.2024 в 12:13
Жительница Бурятии «инвестировала» больше 2 миллионов в драгметаллы
20.12.2024 в 11:52
Волонтеры Бурятии продолжают помогать участникам СВО
20.12.2024 в 11:46
«Или деньги давайте, или сами мойте»
20.12.2024 в 11:43
В Улан-Удэ депутат рассказал учащимся о выборе профессии
20.12.2024 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
Также для бойцов закуплены радиостанции и беспилотник
20.12.2024 в 12:46
Для жителей Бурятии появился короткий Детский телефон доверия
Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи
20.12.2024 в 12:14
Волонтеры Бурятии продолжают помогать участникам СВО
Сейчас в Джанкое и Санкт-Петербурге находится 13-ый и крайний в этом году заезд волонтеров
20.12.2024 в 11:46
«Или деньги давайте, или сами мойте»
Родители школьников пожаловались на сборы на клининг после ремонта
20.12.2024 в 11:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru