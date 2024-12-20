В Сибири запустили гигантский ускоритель электронов

В наукограде Кольцово Новосибирской области запущен линейный ускоритель частиц СКИФ - «Сибирский кольцевой источник фотонов». Событие является крупнейшим достижением в истории современной российской науки.Линейный ускоритель предназначен для создания и группировки электронов, которые получают ускорение и энергию в 3 миллиарда электронвольт. Далее этот электронный пучок, проходя через магнитное поле генерирует синхротронное излучение. Уникальные характеристики проекта позволят проводить передовые исследования в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология. Также этот ускоритель поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.Центр представляет собой гигантский комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.