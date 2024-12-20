Общество 20.12.2024 в 12:46
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
Также для бойцов закуплены радиостанции и беспилотник
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ передала бойцам из войсковых частей 36-й армии автомобиль «Нива».
«На ней ребята смогут перевозить раненых и доставлять необходимую помощь. Машина надежная, маневренная, сможет проехать по любому бездорожью, неприхотлива в обслуживании», - сообщил в соцсетях глава города Игорь Шутенков.
Также для военных закуплено 10 носимых радиостанций и беспилотник «Мавик 3».
«Помогаем и воинам на передовой, и здесь, в Улан-Удэ. В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки участников СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы внутри региона. Регулярно отправляем адресные посылки нашим ребятам, маскировочные сети, подготовленные ТОСами Улан-Удэ и волонтёрскими организациями», - рассказал градоначальник.
«На ней ребята смогут перевозить раненых и доставлять необходимую помощь. Машина надежная, маневренная, сможет проехать по любому бездорожью, неприхотлива в обслуживании», - сообщил в соцсетях глава города Игорь Шутенков.
Также для военных закуплено 10 носимых радиостанций и беспилотник «Мавик 3».
«Помогаем и воинам на передовой, и здесь, в Улан-Удэ. В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки участников СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы внутри региона. Регулярно отправляем адресные посылки нашим ребятам, маскировочные сети, подготовленные ТОСами Улан-Удэ и волонтёрскими организациями», - рассказал градоначальник.
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