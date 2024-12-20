Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО

Мэрия Улан-Удэ передала бойцам из войсковых частей 36-й армии автомобиль «Нива».«На ней ребята смогут перевозить раненых и доставлять необходимую помощь. Машина надежная, маневренная, сможет проехать по любому бездорожью, неприхотлива в обслуживании», - сообщил в соцсетях глава города Игорь Шутенков.Также для военных закуплено 10 носимых радиостанций и беспилотник «Мавик 3».«Помогаем и воинам на передовой, и здесь, в Улан-Удэ. В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки участников СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы внутри региона. Регулярно отправляем адресные посылки нашим ребятам, маскировочные сети, подготовленные ТОСами Улан-Удэ и волонтёрскими организациями», - рассказал градоначальник.