Общество 20.12.2024 в 12:46

Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО

Также для бойцов закуплены радиостанции и беспилотник
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Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэрия Улан-Удэ передала бойцам из войсковых частей 36-й армии автомобиль «Нива».

«На ней ребята смогут перевозить раненых и доставлять необходимую помощь. Машина надежная, маневренная, сможет проехать по любому бездорожью, неприхотлива в обслуживании», - сообщил в соцсетях глава города Игорь Шутенков.

Также для военных закуплено 10 носимых радиостанций и беспилотник «Мавик 3».

«Помогаем и воинам на передовой, и здесь, в Улан-Удэ. В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки участников СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы внутри региона. Регулярно отправляем адресные посылки нашим ребятам, маскировочные сети, подготовленные ТОСами Улан-Удэ и волонтёрскими организациями», - рассказал градоначальник.
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