Общество 20.12.2024 в 14:05

В Улан-Удэ наградили лучших энергетиков

Им вручили Почетные грамоты и благодарственные письма
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ наградили лучших энергетиков
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ в преддверии профессионального праздника наградили лучших энергетиков. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены сотрудникам Комитета городского хозяйства, Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, а также представителям подведомственных учреждений. День энергетика отмечается в нашей стране 22 декабря.

— Поздравляю всех с профессиональным праздником! От вашей работы напрямую зависят комфорт и безопасность жителей города: уличное освещение, работа общественного транспорта, тепло и уют в наших домах. Энергетика — это основа благополучия и развития общества. От лица всех горожан и от себя лично хочу выразить огромную благодарность за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, благополучия и возможностей для самореализации как на работе, так и в личной жизни. С праздником, дорогие коллеги! — отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Накануне Дня энергетика Игорь Шутенков передал сотрудникам Горсвета ключи от пяти новых автомобилей УАЗ с прицепами. Эта современная техника пришла на смену старым автобусам. В отличие от предыдущей техники, которая требовала использования печей на дровах для обогрева, новые машины обеспечат комфортные условия работы специалистов в любое время года.

К празднику был организован конкурс детского рисунка «Свет — энергия жизни». Участниками стали дети сотрудников энергетической отрасли. Рисунки и поздравления будут отправлены бойцам в зону СВО к Новому году.

Мэрия поздравляет всех работников и ветеранов энергетической отрасли с наступающим праздником!
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