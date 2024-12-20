В Улан-Удэ на три дня объявили режим «черного неба»

По данным Гидрометцентра Бурятии, в ближайшие дни в Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим с 11 часов 20 декабря до 11 часов 23 декабря в городе объявляется неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.Напомним, НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.