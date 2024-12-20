Общество 20.12.2024 в 14:17

В Улан-Удэ на три дня объявили режим «черного неба»

В воздухе будут накапливаться вредные примеси
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на три дня объявили режим «черного неба»
Фото: архив «Номер один»
По данным Гидрометцентра Бурятии, в ближайшие дни в Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим с 11 часов 20 декабря до 11 часов 23 декабря в городе объявляется неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Напомним, НМУ первой степени опасности — это метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов - штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия.

При объявлении НМУ 1 степени опасности жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения и не заниматься на улице физкультурой и спортом.
Теги
экология

Все новости

В селе Оймур построят школу на 150 детей
20.12.2024 в 15:15
В Бурятии разгромили нарколабораторию и изъяли крупную партию мефедрона
20.12.2024 в 14:44
В Октябрьском районе установили главную новогоднюю ёлку
20.12.2024 в 14:39
В Улан-Удэ на три дня объявили режим «черного неба»
20.12.2024 в 14:17
В Улан-Удэ наградили лучших энергетиков
20.12.2024 в 14:05
В Улан-Удэ идет работа над формированием Молодежной палаты
20.12.2024 в 13:49
28-летнего жителя Улан-Удэ приговорили к двум годам колонии за кражу кошелька с картой
20.12.2024 в 13:36
Строительная компания в Бурятии заплатила неустойку за нарушение сроков
20.12.2024 в 13:05
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
20.12.2024 в 12:46
Жительница Бурятии попала в аварию из-за открывшегося на ходу капота
20.12.2024 в 12:21
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
В селе Оймур построят школу на 150 детей
Строительство начнется в следующем году
20.12.2024 в 15:15
В Октябрьском районе установили главную новогоднюю ёлку
Участие в торжественном мероприятии принял депутат Саян Холхоев
20.12.2024 в 14:39
В Улан-Удэ наградили лучших энергетиков
Им вручили Почетные грамоты и благодарственные письма
20.12.2024 в 14:05
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
Также для бойцов закуплены радиостанции и беспилотник
20.12.2024 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru