В Октябрьском районе установили главную новогоднюю ёлку

По Улан-Удэ уже вовсю ведется подготовка к Новому году. Главную ёлку по традиции открыли в микрорайоне Забайкальский. Посетил торжественное мероприятие и поздравил горожан с наступающим праздником депутат Улан-Удэнского городского Совета Саян Холхоев.

«Эта ёлка у нас первая в Октябрьском районе. По традиции она ежегодно открывается именно у нас в поселке. Ёлка это что? Это символ. Символ праздника, символ Нового года. Поэтому если в поселке стоит ёлка, то сразу чувствуется, что скоро Новый год! Данная ёлка у нас особенная», – подчеркнул Саян Холхоев. – «В этом году ее удалось приобрести благодаря ТОСу «Забайкальский». Также хочу выразить особые слова благодарности всем тем, кто принимал участие в ее оформлении».







Невзирая на легкий мороз посмотреть на ёлочку пришли почти все жители микрорайона. Для них специально выступили артисты ДК «Забайкальский», который всегда принимает участие в знаковых событиях.







Люди пели, танцевали, играли. Пожалуй, абсолютно каждому удалось прочувствовать атмосферу волшебства и радости.

– «Удачная возможность, чтобы сказать, что я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю каждому здоровья и благополучия, чтобы в каждую семью и каждый дом вошли такие понятие как добро, мир и взаимопонимание. Пусть в следующем году нам всем сопутствуют успех и удача!», – подытожил депутат.







Фото «Номер один»