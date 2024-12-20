Общество 20.12.2024 в 14:39

В Октябрьском районе установили главную новогоднюю ёлку

Участие в торжественном мероприятии принял депутат Саян Холхоев
A- A+
Текст: Номер один
В Октябрьском районе установили главную новогоднюю ёлку

По Улан-Удэ уже вовсю ведется подготовка к Новому году. Главную ёлку по традиции открыли в микрорайоне Забайкальский. Посетил торжественное мероприятие и поздравил горожан с наступающим праздником депутат Улан-Удэнского городского Совета Саян Холхоев.

«Эта ёлка у нас первая в Октябрьском районе. По традиции она ежегодно открывается именно у нас в поселке. Ёлка это что? Это символ. Символ праздника, символ Нового года. Поэтому если в поселке стоит ёлка, то сразу чувствуется, что скоро Новый год! Данная ёлка у нас особенная», – подчеркнул Саян Холхоев. – «В этом году ее удалось приобрести благодаря ТОСу «Забайкальский». Также хочу выразить особые слова благодарности всем тем, кто принимал участие в ее оформлении».


Невзирая на легкий мороз посмотреть на ёлочку пришли почти все жители микрорайона. Для них специально выступили артисты ДК «Забайкальский», который всегда принимает участие в знаковых событиях.


Люди пели, танцевали, играли. Пожалуй, абсолютно каждому удалось прочувствовать атмосферу волшебства и радости.

– «Удачная возможность, чтобы сказать, что я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю каждому здоровья и благополучия, чтобы в каждую семью и каждый дом вошли такие понятие как добро, мир и взаимопонимание. Пусть в следующем году нам всем сопутствуют успех и удача!», – подытожил депутат.


Фото «Номер один»

Теги
горсовет улан-удэ горсовет люди

Все новости

В селе Оймур построят школу на 150 детей
20.12.2024 в 15:15
В Бурятии разгромили нарколабораторию и изъяли крупную партию мефедрона
20.12.2024 в 14:44
В Октябрьском районе установили главную новогоднюю ёлку
20.12.2024 в 14:39
В Улан-Удэ на три дня объявили режим «черного неба»
20.12.2024 в 14:17
В Улан-Удэ наградили лучших энергетиков
20.12.2024 в 14:05
В Улан-Удэ идет работа над формированием Молодежной палаты
20.12.2024 в 13:49
28-летнего жителя Улан-Удэ приговорили к двум годам колонии за кражу кошелька с картой
20.12.2024 в 13:36
Строительная компания в Бурятии заплатила неустойку за нарушение сроков
20.12.2024 в 13:05
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
20.12.2024 в 12:46
Жительница Бурятии попала в аварию из-за открывшегося на ходу капота
20.12.2024 в 12:21
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
В селе Оймур построят школу на 150 детей
Строительство начнется в следующем году
20.12.2024 в 15:15
В Улан-Удэ на три дня объявили режим «черного неба»
В воздухе будут накапливаться вредные примеси
20.12.2024 в 14:17
В Улан-Удэ наградили лучших энергетиков
Им вручили Почетные грамоты и благодарственные письма
20.12.2024 в 14:05
Мэрия Улан-Удэ передала автомобиль в зону СВО
Также для бойцов закуплены радиостанции и беспилотник
20.12.2024 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru