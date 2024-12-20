В селе Оймур построят школу на 150 детей

В 2025 году в селе Оймур Кабанского района начнется строительство долгожданной школы. На строительство школы из федерального бюджета направлено более 600 миллионов рублей. Работы начнутся в следующем году.

- Проект на строительство учебного заведения ранее уже был разработан. В ближайшее время документацию актуализируют, и в следующем году строители приступят к работе, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Существующая и единственная школа в Оймуре построена более ста лет назад. Деревянное здание сильно обветшало и находится в аварийном состоянии. Поэтому строительство новой школы здесь необходимо.

- Школа будет рассчитана на 150 мет. Сейчас специалисты управления капитального строительства приступают к подготовке документации для проведения торгов, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Жители и учителя села много раз обращались к властям с просьбой построить новое учебное заведение. В августе этого года во время своего визита в Бурятию министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Бурятии Алексей Цыденов обсудили вопрос строительства школы в селе Оймур Кабанского района.

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