Общество 20.12.2024 в 15:15

В селе Оймур построят школу на 150 детей

Строительство начнется в следующем году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Оймур построят школу на 150 детей

В 2025 году в селе Оймур Кабанского района начнется строительство долгожданной школы. На строительство школы из федерального бюджета направлено более 600 миллионов рублей. Работы начнутся в следующем году.

- Проект на строительство учебного заведения ранее уже был разработан. В ближайшее время документацию актуализируют, и в следующем году строители приступят к работе, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Существующая и единственная школа в Оймуре построена более ста лет назад. Деревянное здание сильно обветшало и находится в аварийном состоянии. Поэтому строительство новой школы здесь необходимо.

- Школа будет рассчитана на 150 мет. Сейчас специалисты управления капитального строительства приступают к подготовке документации для проведения торгов, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Жители и учителя села много раз обращались к властям с просьбой построить новое учебное заведение. В августе этого года во время своего визита в Бурятию министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Бурятии Алексей Цыденов обсудили вопрос строительства школы в селе Оймур Кабанского района.

 

Фото: ru.freepik.com

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