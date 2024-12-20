Улан-Удэ готовится ко Дню энергетика

В торжественном мероприятии ко Дню энергетика, который отмечается в нашей стране 22 декабря, приняли участие депутаты Улан-Удэнского городского Совета. Председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Сергей Бурдиков отметил, что «по количеству уличного освещения Улан-Удэ превосходит не только соседей, но и в некоторых аспектах даже столичные города».

«Организаторы молодцы, что собрали всех тех, кто отвечает за энергоснабжение. Это невероятно большая городская команда, работа которой действительно очень важна. Я думаю, что все видят, как за последние несколько лет изменился наш город и его световое лицо. Насколько он стал красив, уютен. Что как только вечером включается освещение он конечно же невероятно преображается», – говорит Сергей Бурдиков. – «По количеству уличного освещения на душу населения мы превосходим не только соседей, но и в некоторых аспектах даже столичные города. Все это лишь благодаря качественной работе всех наших служб. Энергетики работают на благо горожан и работают они очень успешно».

Энергетиков в том числе поздравил заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов.

«От себя лично и от депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю всех вас с вашим профессиональным праздником, Днем энергетика. Спасибо вам огромное за то, что в наших домах есть свет и тепло. К сожалению, у вас нет праздников, нет выходных. Ваша профессия подразумевает терпение и самоотверженность, которые вы регулярно проявляете. Огромное спасибо всем ветеранам энергетической отрасли. Вы заложили прекрасную основу и по сей день передаете свой бесценный опыт молодому поколению. Я желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья и удачи. Да будет свет! С праздником!», – выступил Анатолий Белоусов.

Праздники всегда подразумевают подарки. Так в преддверии Дня энергетика лучшие представители отрасли получили почетные грамоты и благодарственные письма. Муниципальные бюджетные учреждения тоже были удостоены «признания» в виде современной техники. Например, сотрудникам Горсвета передали ключи от пяти новых автомобилей УАЗ с прицепами!

Отметим, к празднику еще был организован конкурс детского рисунка «Свет – энергия жизни». Участниками стали дети сотрудников энергетической отрасли. Все поступившие на конкурс рисунки и поздравления передадут бойцам в зону СВО.

Фото «Номер один»