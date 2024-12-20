Межвузовский кампус в Бурятии построят за 16 миллиардов рублей. Первые 500 млн. рублей из них поступят в республику уже в 2025 году.

- Проектная документация на строительство студгородка находится на завершающей стадии и в начале следующего года её передадут на экспертизу, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.

В состав кампуса войдут учебно-лабораторный корпус, современные студенческие общежития на 2018 мест со спортивным центром, дом для преподавателей на 30 квартир, наземные автостоянки, комплекс открытых спортивных площадок.

Кампус построят полностью на средства федерального бюджета – это 16 млрд. рублей, первые 500 млн. из которых поступят в республику уже в 2025 году.

Кампус станет частью мастер-плана г. Улан-Удэ, одобренного Президентом России Владимиром Путиным. Студенческий городок дополнит проект комплексного развития центра, который включает строительство многоквартирных домов, школы, двух детских садов и поликлиники.

Как ранее отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, благодаря новому кампусу из Бурятии снизится отток молодежи и студенты из других регионов захотят приехать в республику.

- Сейчас строим кампус по решению президента. Это межвузовский кампус, там будут задействованы все наши вузы. Это лучшее оборудование, лучший кампус и мы будем привлекать лучших преподавателей. Отдельно решаем жилищные вопросы, чтобы привлечь специалистов, которые будут наших детей учить, - сказал во время ежегодной пресс-конференции глава.

Фото: управление капитального строительства Бурятии