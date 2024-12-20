Общество 20.12.2024 в 16:54

«Врач с психу дернула, сын упал на поднос»

Младенцу сломали ногу в ходе родов в больнице
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Текст: КП-Новосибирск
«Врач с психу дернула, сын упал на поднос»
Фото: предоставлено мамой мальчика
Судмедэксперты подготовили заключение по делу о травме младенца в новосибирской больнице. Как сообщает КП-Новосибирск, роды у жительницы Новосибирска Кристины начались ровно через 40 недель беременности:

- Врач выговаривала мне за то, что я не знала, как тужиться. Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь». И хотя малыш располагался правильно, он не мог пройти через родовые пути. Врач начала на меня орать: «Если ребенок родится мертвым, ты будешь виновата». А потом вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу, - рассказала Кристина.

Чем это обернулось для ребенка, его мама узнала через несколько дней:

- Мне сначала сказали, что у ребенка подозревают перелом ключицы. Потом - что его надо перевести в другую больницу в реанимацию, - говорит сибирячка. - И только во второй клинике врач объяснил, что у моего сына сломана тазобедренная кость. Я считаю, что это произошло из-за того падения на железный поднос. А еще у Ильи парез Дюшена - Эрба: врачи повредили плечевое сплетение. Кроме того, у сына образовался тромб, его чудом спасли в другой клинике.

Семья подала гражданский иск в суд, была назначена судебно-медицинская экспертизы. Недавно Кристина получила ее результаты.

- У новорожденного ребенка установлены следующие травмы: утолщение мягких тканей головы в правой теменной области из-за отека и кровоизлияния; экхимозы (кровоизлияния) в области лопатки и передней поверхности плеча слева; повреждение плечевого сплетения справа; закрытый косопоперечный перелом диафиза левой бедренной кости на границе верхней и средней трети с поперечным смещением. Помимо этого, у новорожденного был диагностирован синус-тромбоз (образование тромба в венозных церебральных сосудах). Таковы последствия родов, - пояснила юрист Ирина Ерина, защищающая семью мальчика. - Экспертами выявлены дефекты оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе ведения беременности. Женщина не была планово направлена в родильный дом. Поздняя госпитализация не позволила профилактировать возможные осложнения при родах. Сам способ родов тоже был избран неверно.

В итоге эксперты установили, что в роддоме причинили тяжкий вред здоровью ребенка.

- Выявлена косвенная причинно-следственная связь между дефектами медицинской помощи и травмами ребенка, а также установлением ему впоследствии инвалидности, - продолжает Ирина Ерина. – Однако больница по-прежнему не признает исковые требования.

Мама маленького Ильи намерена добиваться наказания для медиков:

- Сейчас мы раз в три месяца ездим на реабилитацию, чтобы хоть немного восстановить сыну руку, чтобы он мог ей пользоваться. Я хочу, чтобы тех, по чьей вине пострадал мой ребенок, наказали.

Окончательную точку в этом деле поставит суд.
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здравоохранение

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