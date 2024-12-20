В историческом центре Улан-Удэ появится новый жилой квартал «Улаан Хото»

При проектировании новых жилых комплексов в центре столицы Бурятии архитекторы отразили самобытность и историю республики. Специалисты изучили знаковые постройки и применили знания на практике.По информации от представителей компании «Пик Байкала», в обновленном квартале «Улаан Хото» можно будет увидеть декоративное оформление фасадов зданий традиционными геометрическими формами и узорами, фигурные парапеты, а также определённую цветовую палитру для отделки фасадов.В рамках проекта по комплексному развитию территорий в историческом центре города построят десять жилых комплексов общей площадью почти 200 тысяч квадратных метров, а также школу на 760 учеников, два детских сада на 470 мест и поликлинику на 140 посещений. Кроме того, сейчас возводят такие крупные объекты, как театр «Байкал», Национальный музей. Внешний вид всех зданий будет отражать самобытность и историю Бурятии.