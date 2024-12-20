Первые этажи в новых домах в центре Улан-Удэ передадут под коммерческие нужды

Планируется, что в обновлённом центре Улан-Удэ будет построено около 200 тысяч кв. м. жилья. Примерно 10 тысяч «квадратов» будет отведено для коммерческих или социальных объектов. Они разместятся на первых этажах жилых домов.- Первые этажи всех многоквартирных домов, которые выходят на «проходные» улицы Советская, Смолина, Свободы и так далее, должны быть нежилого назначения. Поскольку это центральная часть - это визитная карточка города, поэтому предполагается разместить там кафе, магазины и другие места притяжения для жителей и туристов, - пояснил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Фасадные решения, которые намерены применять проектировщики компании «ПИК СЗ», после сдачи объектов в эксплуатацию должны сохраниться в первоначальном виде.- Единый дизайн коммерческих объектов улучшает внешний вид города. Предпринимателям, желающим купить коммерческую недвижимость в обновленном центре Улан-Удэ, возможно, придётся согласовывать внешний облик своих помещений, то есть какими они будут выглядеть снаружи. Для этого администрации города нужно создать рабочие механизмы контроля. Пока это предложение на стадии обсуждения, - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Стоимость коммерческой недвижимости в новых домах будет известна примерно через полгода.