Жителей Бурятии предупреждают о зимнем солнцестоянии 21 декабря

Завтра 21 декабря состоится важное астрономическое событие - День зимнего солнцестояния. Это астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В странах Северного полушария, в том числе и в России, наступит астрологическая зима, которая продлится до 20 марта 2025 года.

Зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени.

- День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии. В этот день Солнце над горизонтом находится на минимальной высоте, то есть ниже всего относительно земного горизонта. В полушарии, где происходит зимнее солнцестояние, наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь в году, - говорят астрономы.

Зимнее солнцестояние в Северном и Южном полушариях происходит в разное время. В Северном полушарии — это декабрь, а в Южном — июль. Когда в Северном полушарии зимнее солнцестояние и самый короткий световой день в году, в это же время в Южном полушарии — летнее солнцестояние и самый длинный день в году.

У разных народов День зимнего солнцестояния был важнейшим праздником в году.

К примеру, древние славяне связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Они ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться.

Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.

Также практически во всех культурах мира первым двенадцати дням, следующим после зимнего солнцестояния, придавалось особое сакральное значение.

- Первый из этих 12-ти дней показывает (и что самое главное формирует) те события, которые будут происходить с человеком в течение первого месяца, после зимнего солнцестояния. Т.е. события, произошедшие с нами 21 декабря, как в зеркале времени, показывают нам то, какими будут для нас последующие 30 дней и т.д. Каждому из этих 12-ти сакральных дней соответствует определённый месяц, - говорят астрологи.

Таким образом, 21-22-23 декабря покажут то, что будет происходить с нами зимой.

Следующие три дня: 24-25-26 декабря покажут нам события будущей весны.

27-28-29 декабря – произойдут ситуации, которые ожидают нас летом.

А, 30-31 декабря и 1 января дадут прогноз на то, какой будет для нас следующая осень.

Также издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.

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