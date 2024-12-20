Общество 20.12.2024 в 17:15

В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга в рамках комплексного развития территории

Общая вместимость многоуровневых паркингов составит 1152 машино-места
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Текст: Иван Иванов
В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга в рамках комплексного развития территории
Фото: freepik.com
- Застройщик предусмотрел возведение многоуровневых паркингов на перекрестке улиц Свободы и Советская, между набережной и домом спорта БГУ, а также на перекрестке улиц Шмидта и Куйбышева, – отметил Зана Тумуров, начальник Управления комплексного развития территорий.
 
Кроме этого, автомобили в центре города будут парковаться не во дворах домов, а на прилегающей территории.
 
- Будут организованы специальные карманы, в которые можно заехать и припарковать машину. Они будут расположены в шаговой доступности от подъезда жилого дома, - поделился Владимир Антонов, заместитель генерального директора ПАО «ПИК».
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