В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга в рамках комплексного развития территории

- Застройщик предусмотрел возведение многоуровневых паркингов на перекрестке улиц Свободы и Советская, между набережной и домом спорта БГУ, а также на перекрестке улиц Шмидта и Куйбышева, – отметил Зана Тумуров, начальник Управления комплексного развития территорий.Кроме этого, автомобили в центре города будут парковаться не во дворах домов, а на прилегающей территории.- Будут организованы специальные карманы, в которые можно заехать и припарковать машину. Они будут расположены в шаговой доступности от подъезда жилого дома, - поделился Владимир Антонов, заместитель генерального директора ПАО «ПИК».