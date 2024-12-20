Жители Бурятии еще могут успеть стать участниками конкурса «Дальний Восток — Земля приключений»

До завершения заявочной кампании в рамках второго сезона всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений» остается менее двух недель – короткометражные фильмы принимаются до 30 декабря 2024 года. В адрес жюри уже поступило 477 работ, среди них 24 работы от авторов из Бурятии.Конкурс стартовал в 2022 году на Восточном экономическом форуме, его инициатором стал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.«Путешествие – это, прежде всего, опыт, возможность своими глазами увидеть красивейшие уголки Дальнего Востока, узнать, как живут люди в разных регионах, а если это спортивный туризм – попробовать себя на прочность, пожить в непривычных условиях, закалить волю, укрепить дух. Россияне могут и должны путешествовать, узнавать новое, наполнять жизнь открытиями. Любой человек может найти на Дальнем Востоке отдых по своему вкусу. Это море и сопки, вулканы и гейзеры, равнины и густые леса тайги. Суровые северные территории и мягкость приморских пляжей. Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее. Показать интересные дальневосточные маршруты. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей других регионов открыли для себя красоту Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять фильм до восьми минут о своем активном путешествии на Дальнем Востоке и направить его на оценку жюри. Конкурс проходит в следующих номинациях: гран-при (лучшее путешествие); пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.Победители и призеры в номинациях получат внушительные денежные призы. Гран-при (лучшее видеопутешествие) – 3 млн рублей, победители в номинациях «пешее, водное, зимнее» – по 1 млн рублей, вторые места – по 300 тыс. рублей, третьи места – по 100 тыс. рублей. По решению оргкомитета, членов жюри и губернаторов возможны дополнительные номинации и призы. Так, приз за лучшее путешествие по Чукотке – 1 миллион рублей.Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат ГосДумы России, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. В оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».