Общество 23.12.2024 в 09:00

Пенсия умершего

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Текст: Номер один
Пенсия умершего
Номер один

Вопрос: «Что будет с пенсией, если получатель умер?»

После смерти пенсионера его родственники могут получить страховую пенсию за последний месяц и накопительную часть.

Страховая пенсия. Выплаты прекращаются с 1 числа месяца после месяца смерти пенсионера. Независимо от того, какого числа наступила смерть, пенсия за этот месяц начисляется в полном размере. Сумму, которую умерший не успел получить, выплачивают проживавшим с ним нетрудоспособным членам семьи. Это могут быть дети, супруг, братья и сестры, бабушка и дедушка, внуки.

За выплатой им нужно обратиться в СФР в течение 6 месяцев. Если с заявлением обратилось несколько родственников — пенсию поделят между ними.

Если таких нетрудоспособных родственников нет или за выплатой никто не обратился, сумма включается в наследственную массу и распределяется по общим правилам для наследства. Основание: ч. 2 ст. 10, ч. 3, 4 ст. 26 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013

Накопительная пенсия. Пенсионные накопления могут получить правопреемники умершего, если смерть наступила до назначения накопительной пенсии, в такой очередности:

- дети, супруги, родители.

- братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Если умерший ранее писал заявление о распределении средств пенсионных накоплений - деньги получают те, кто в нем указан.

Если на накопительную пенсию был направлен маткапитал, деньги получают:

- отец ребенка, на которого был получен маткапитал;

- несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет.

За выплатой нужно обратиться в течение 6 месяцев в СФР или в НПФ - если накопления формировались через него. Основание: ч. 6-8 ст. 7 Федерального закона № 424-ФЗ от 28.12.2013. 

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