Общество 24.12.2024 в 09:00

Выбор пиротехники

На что обратить внимание?
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Текст: Номер один
Выбор пиротехники
Номер один

Вопрос: «На что обратить внимание при выборе фейерверка?» 

Геннадий Александрович П., г. Улан-Удэ

Покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Тем, кто младше 16 лет, ее не продают по постановлению Правительства.
Попросите показать или найдите сами на сайте магазина:
- сертификат на пиротехнику. Он подтверждает, что продукция прошла необходимые испытания и соответствует стандартам безопасности;
- гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу пиротехники.
Какой должна быть упаковка? Осмотрите упаковку. Не покупайте товар, если: 
- есть надорванные участки или вмятины;
- есть разводы краски, «поплывший» текст, неровности — это признаки воздействия влаги;
- нет инструкции на русском языке по применению, безопасному хранению и утилизации или ее текст плохо пропечатали;
- сыпется пиротехническая смесь, если слегка потрясти коробку на вытянутых руках;
- истек срок годности.
Что искать на маркировке:
- Единый знак обращения продукции (ЕАС);
- назначение;
- предупреждение об опасности и ее классе контрастным шрифтом или рядом с надписью «внимание!»;
- адрес организации-изготовителя, поставщика или импортера;
- дата окончания срока годности;
- опасные факторы и расстояние, на которое нужно отходить при запуске, чтобы фейерверк не травмировал.
Чего делать нельзя:
- менять конструкцию изделия — самостоятельно добавлять или убирать детали;
- дооснащать пиротехнику, например, скреплять несколько изделий;
- разбирать сработавшую пиротехнику;
- сжигать пиротехнику на костре.

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