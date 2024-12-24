Выбор пиротехники

Вопрос: «На что обратить внимание при выборе фейерверка?»

Геннадий Александрович П., г. Улан-Удэ

Покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Тем, кто младше 16 лет, ее не продают по постановлению Правительства.

Попросите показать или найдите сами на сайте магазина:

- сертификат на пиротехнику. Он подтверждает, что продукция прошла необходимые испытания и соответствует стандартам безопасности;

- гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу пиротехники.

Какой должна быть упаковка? Осмотрите упаковку. Не покупайте товар, если:

- есть надорванные участки или вмятины;

- есть разводы краски, «поплывший» текст, неровности — это признаки воздействия влаги;

- нет инструкции на русском языке по применению, безопасному хранению и утилизации или ее текст плохо пропечатали;

- сыпется пиротехническая смесь, если слегка потрясти коробку на вытянутых руках;

- истек срок годности.

Что искать на маркировке:

- Единый знак обращения продукции (ЕАС);

- назначение;

- предупреждение об опасности и ее классе контрастным шрифтом или рядом с надписью «внимание!»;

- адрес организации-изготовителя, поставщика или импортера;

- дата окончания срока годности;

- опасные факторы и расстояние, на которое нужно отходить при запуске, чтобы фейерверк не травмировал.

Чего делать нельзя:

- менять конструкцию изделия — самостоятельно добавлять или убирать детали;

- дооснащать пиротехнику, например, скреплять несколько изделий;

- разбирать сработавшую пиротехнику;

- сжигать пиротехнику на костре.