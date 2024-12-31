Общество 31.12.2024 в 09:00

Система быстрых платежей

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Система быстрых платежей

Вопрос: «Разъясните, пожалуйста, что такое СБП?» 

Роман А., г. Улан-Удэ

Благодаря Системе быстрых платежей можно отправлять деньги другим людям по номеру телефона без комиссии — до 100 тысяч рублей в месяц. А переводить между своими счетами в разных банках без комиссии получится до 30 миллионов.

Система быстрых платежей — сервис Банка России, который мгновенно переводит деньги между счетами по номеру телефона, даже если они открыты в разных банках.

Сервис позволяет оплачивать товары и услуги, в том числе по QR-коду — для платежа достаточно навести камеру на изображение и отсканировать его. После этого приложение автоматически перенаправит пользователя в раздел оплаты.

Как подключить СБП? В мобильном приложении банка зайдите в настройки. Найдите пункт «Система быстрых платежей» и выберите «Подключить».

Также вы можете определить приоритетный банк — чтобы люди, которые переводят вам деньги, могли посмотреть, на какой из ваших счетов их отправить.

Как перевести деньги:

1.   В разделе «Переводы» в приложении банка найдите вариант «По номеру телефона».

2.   Укажите номер получателя и сумму.

3.   Выберите нужный банк.

4.   Сверьте указанное имя с именем получателя.

5.   Нажмите «Перевести». Деньги сразу зачислятся.

Комиссии и ограничения. Максимальная сумма операции в СБП — 1 млн рублей. Без комиссии можно пересылать 100 тысяч рублей в месяц разным людям. Сверх бесплатного лимита банки вправе брать комиссию до 0,5% от суммы, но не больше 1500 рублей.

А между своими счетами можно переводить по СБП до 30 млн рублей ежемесячно.

При оплате по СБП в магазинах вы не получите кешбэк банка, так как платите не картой через терминал, а напрямую переводите деньги со своего счета.

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