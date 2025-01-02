Общество 02.01.2025 в 09:00

Образование ребенка и маткапитал

Что нужно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Образование ребенка и маткапитал

Вопрос: «До какого возраста ребенка можно потратить маткапитал на образования?»

Юлия Николаевна П.

Родители, которые планируют оплатить с помощью маткапитала образование ребенка, должны использовать эту возможность до достижения им 25 лет. Потратить маткапитал на образование можно только при том условии, что на дату начала обучения возраст ребёнка не превышает 25 лет.

Средства сертификата могут быть зачислены в счет оплаты за проживание и коммунальные услуги в общежитии, которое предоставляется на период обучения. По остальным направлениям срок действия материнского капитала в России не ограничен, и выплата может использоваться в любое удобное время.

Правда, в ряде случаев придется дождаться достижения ребенком трехлетнего возраста: например, если меру господдержки планируется направить на формирование накопительной пенсии или погашение основного долга по договору купли-продажи жилья с рассрочкой платежа.

Теги
справбюро

Все новости

В Тункинском районе проходит акция «Безопасный Новый Год»
02.01.2025 в 10:15
12-летняя девочка в Улан-Удэ пострадала после взрыва пиротехники
02.01.2025 в 09:51
В Иволгинском районе во время пожара погиб мужчина
02.01.2025 в 09:29
Образование ребенка и маткапитал
02.01.2025 в 09:00
Первой в Бурятии родилась девочка
01.01.2025 в 16:22
Жители Бурятии украшают иллюминациями свои дома
01.01.2025 в 14:38
Верховный шаман Бурятии поздравил с Новым годом
01.01.2025 в 14:02
Ежегодный новогодний забег обещаний состоялся в Улан-Удэ
01.01.2025 в 13:26
Работа общественного транспорта в Улан-Удэ в праздничные дни
01.01.2025 в 11:22
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом
31.12.2024 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Тункинском районе проходит акция «Безопасный Новый Год»
Автомобилисты отвечают на вопросы и получают памятные призы
02.01.2025 в 10:15
Первой в Бурятии родилась девочка
В новогоднюю ночь родилось четверо детей
01.01.2025 в 16:22
Жители Бурятии украшают иллюминациями свои дома
Этой зимой все больше горожан вешают яркие гирлянды на свои дома
01.01.2025 в 14:38
Верховный шаман Бурятии поздравил с Новым годом
Лидер шаманского центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев обратился к жителям
01.01.2025 в 14:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru