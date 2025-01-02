Образование ребенка и маткапитал

Вопрос: «До какого возраста ребенка можно потратить маткапитал на образования?»

Юлия Николаевна П.

Родители, которые планируют оплатить с помощью маткапитала образование ребенка, должны использовать эту возможность до достижения им 25 лет. Потратить маткапитал на образование можно только при том условии, что на дату начала обучения возраст ребёнка не превышает 25 лет.

Средства сертификата могут быть зачислены в счет оплаты за проживание и коммунальные услуги в общежитии, которое предоставляется на период обучения. По остальным направлениям срок действия материнского капитала в России не ограничен, и выплата может использоваться в любое удобное время.

Правда, в ряде случаев придется дождаться достижения ребенком трехлетнего возраста: например, если меру господдержки планируется направить на формирование накопительной пенсии или погашение основного долга по договору купли-продажи жилья с рассрочкой платежа.