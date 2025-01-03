Памятка владельцам собак

Вопрос: «За что могут оштрафовать владельца собаки?»

Михаил Игнатьевич С.

В качестве примеров нарушений правил по содержанию питомцев, могут быть:

- самовыгул без намордника;

- шум - собака может громко лаять в многоквартирном доме, скулить, рычать или ронять предметы;

- ущерб имуществу или здоровью. Собака укусила человека, порвала куртку или погрызла самокат.

Помните, что собаки должны быть на поводке и в наморднике в следующих местах:

- магазин;

- учреждение;

- детская площадка;

- рынок;

- пляж;

- транспорт.

Если нарушены требования к содержанию домашних животных:

- Поговорите с владельцем. Возможно, он не знает, что нарушает правила или причиняет неудобства. После беседы ситуация может улучшиться.

- Зафиксируйте нарушение. Сделайте фото или видео, запишите аудио.

- Обратитесь в полицию или к участковому. Если владелец отказывается решать проблему, с ним могут провести беседу и разъяснить последствия нарушений.

Если причинен вред:

1. Зафиксируйте происходящее: обратитесь к врачу с травмой, подтвердите причиненный ущерб фото, справкой о стоимости ремонта. Подготовьте документы, подтверждающие расходы.

2. Обратитесь к хозяину питомца за добровольным возмещением вреда и морального ущерба. Лучше письменно.

3. При отказе подайте иск в суд. Понадобятся доказательства: видео, фото, показания свидетелей.