Вакцинация домашних животных
Вопрос: «Какие прививки необходимо ставить домашним питомцам?» Валентина Т.
В первую очередь, от бешенства — это важно не только для здоровья вашей собаки или кошки, но и для безопасности людей. От этого заболевания государственные ветклиники вакцинируют животных бесплатно.
Другие обязательные вакцины:
- для кошек и собак — от бешенства;
- для собак ещё и от парагриппа.
Эти болезни опасны и для человека. Если ваш питомец не вакцинирован, вас могут оштрафовать по статье 10.6 КоАП РФ — на 1000-1500 рублей.
Дополнительные вакцины:
- для кошек — от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении;
- для собак — от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусной инфекции, парвовирусного энтерита.
Человеку эти болезни не угрожают, а вот для животных могут быть смертельно опасны.
Все отметки о вакцинациях ветеринар заносит в паспорт вашего питомца.
Когда прививать питомцев? Котят нужно первый раз прививать на 8-9 неделе жизни. Вторую вакцину им вводят примерно через 2-4 недели, а третью — в возрасте 16 недель или старше. Щенков также вакцинируют дважды — в 8 и 12 недель. Обычно используют комплексное средство с компонентом против бешенства.
Если ваш питомец взрослый, но вы не знаете, есть ли у него прививки — например, вы подобрали его на улице — он считается не вакцинированным. Таких животных прививают два раза с перерывом в 3-4 недели.
Важно! Часто прививки требуют ревакцинации, чтобы иммунитет у животного сохранялся. Подробнее вас проконсультирует ветеринар.
Можно ли не делать вакцины? Не прививать питомца — значит подвергать его и себя опасности, а кроме того, создавать риски для других людей и животных.
Вакцинировать домашних животных от бешенства — ваша обязанность. За отсутствие этой прививки могут назначить штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 10.6 КоАП РФ.
Если вы захотите взять четвероного друга с собой в авиаперелёт, без ветпаспорта вас не пустят на борт самолёта.
В документе должны быть отметки:
- о вакцинации от бешенства — эта прививка должна быть сделана как минимум за 21 день до полёта;
- о проведенном не ранее чем за 14 дней до вылета клиническом осмотре животного — его должен выполнить государственный ветврач.
В разных странах правила ввоза животных сильно отличаются. Если летите за границу, обязательно уточните заранее, какие ещё прививки нужно сделать. Эту информацию можно найти на сайтах государственных ветеринарных или карантинных служб.