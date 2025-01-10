Общество 10.01.2025 в 09:00

Вакцинация домашних животных

Какие прививки нужно поставить?
A- A+
Текст: Номер один
Вакцинация домашних животных
Pixabay

Вопрос: «Какие прививки необходимо ставить домашним питомцам?» Валентина Т.

В первую очередь, от бешенства — это важно не только для здоровья вашей собаки или кошки, но и для безопасности людей. От этого заболевания государственные ветклиники вакцинируют животных бесплатно.

Другие обязательные вакцины:

- для кошек и собак — от бешенства;

- для собак ещё и от парагриппа.

Эти болезни опасны и для человека. Если ваш питомец не вакцинирован, вас могут оштрафовать по статье 10.6 КоАП РФ — на 1000-1500 рублей.

Дополнительные вакцины:

- для кошек — от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении;

- для собак — от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусной инфекции, парвовирусного энтерита.

Человеку эти болезни не угрожают, а вот для животных могут быть смертельно опасны.

Все отметки о вакцинациях ветеринар заносит в паспорт вашего питомца.

Когда прививать питомцев? Котят нужно первый раз прививать на 8-9 неделе жизни. Вторую вакцину им вводят примерно через 2-4 недели, а третью — в возрасте 16 недель или старше. Щенков также вакцинируют дважды — в 8 и 12 недель. Обычно используют комплексное средство с компонентом против бешенства.

Если ваш питомец взрослый, но вы не знаете, есть ли у него прививки — например, вы подобрали его на улице — он считается не вакцинированным. Таких животных прививают два раза с перерывом в 3-4 недели.

Важно! Часто прививки требуют ревакцинации, чтобы иммунитет у животного сохранялся. Подробнее вас проконсультирует ветеринар.

Можно ли не делать вакцины? Не прививать питомца — значит подвергать его и себя опасности, а кроме того, создавать риски для других людей и животных.

Вакцинировать домашних животных от бешенства — ваша обязанность. За отсутствие этой прививки могут назначить штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 10.6 КоАП РФ.

Если вы захотите взять четвероного друга с собой в авиаперелёт, без ветпаспорта вас не пустят на борт самолёта.

В документе должны быть отметки:

- о вакцинации от бешенства — эта прививка должна быть сделана как минимум за 21 день до полёта;

- о проведенном не ранее чем за 14 дней до вылета клиническом осмотре животного — его должен выполнить государственный ветврач.

В разных странах правила ввоза животных сильно отличаются. Если летите за границу, обязательно уточните заранее, какие ещё прививки нужно сделать. Эту информацию можно найти на сайтах государственных ветеринарных или карантинных служб.

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ отключат холодную воду
09.01.2025 в 17:18
В Новосибирске сотрудниц банка проверили на связь с налетчиком
09.01.2025 в 16:58
11 жителей Бурятии допились до белой горячки в новогодние праздники
09.01.2025 в 16:47
С 1 января 2025 года машины для перевозки древесины должны быть оснащены ГЛОНАСС
09.01.2025 в 15:50
В Бурятии первый рабочий день отметился землетрясением
09.01.2025 в 15:31
Туриста в Бурятии оштрафовали за запуск дрона
09.01.2025 в 14:48
В Улан-Удэ не могут найти пропавшую женщину
09.01.2025 в 14:46
Морозы в Бурятии продержатся еще несколько дней
09.01.2025 в 14:27
В Улан-Удэ сообщили подробности избиения чиновника
09.01.2025 в 14:02
В Тарбагатайском районе открыли новый детсад
09.01.2025 в 13:52
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 января

Читайте также
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Без воды останутся десятки домов
09.01.2025 в 17:18
11 жителей Бурятии допились до белой горячки в новогодние праздники
Всего за праздничные каникулы в наркодиспансере оказались 80 человек
09.01.2025 в 16:47
С 1 января 2025 года машины для перевозки древесины должны быть оснащены ГЛОНАСС
На физические лица данное нововведение не распространяется
09.01.2025 в 15:50
Морозы в Бурятии продержатся еще несколько дней
Затем немного потеплеет
09.01.2025 в 14:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru