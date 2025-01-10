Вакцинация домашних животных

Вопрос: «Какие прививки необходимо ставить домашним питомцам?» Валентина Т.

В первую очередь, от бешенства — это важно не только для здоровья вашей собаки или кошки, но и для безопасности людей. От этого заболевания государственные ветклиники вакцинируют животных бесплатно.

Другие обязательные вакцины:

- для кошек и собак — от бешенства;

- для собак ещё и от парагриппа.

Эти болезни опасны и для человека. Если ваш питомец не вакцинирован, вас могут оштрафовать по статье 10.6 КоАП РФ — на 1000-1500 рублей.

Дополнительные вакцины:

- для кошек — от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении;

- для собак — от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусной инфекции, парвовирусного энтерита.

Человеку эти болезни не угрожают, а вот для животных могут быть смертельно опасны.

Все отметки о вакцинациях ветеринар заносит в паспорт вашего питомца.

Когда прививать питомцев? Котят нужно первый раз прививать на 8-9 неделе жизни. Вторую вакцину им вводят примерно через 2-4 недели, а третью — в возрасте 16 недель или старше. Щенков также вакцинируют дважды — в 8 и 12 недель. Обычно используют комплексное средство с компонентом против бешенства.

Если ваш питомец взрослый, но вы не знаете, есть ли у него прививки — например, вы подобрали его на улице — он считается не вакцинированным. Таких животных прививают два раза с перерывом в 3-4 недели.

Важно! Часто прививки требуют ревакцинации, чтобы иммунитет у животного сохранялся. Подробнее вас проконсультирует ветеринар.

Можно ли не делать вакцины? Не прививать питомца — значит подвергать его и себя опасности, а кроме того, создавать риски для других людей и животных.

Вакцинировать домашних животных от бешенства — ваша обязанность. За отсутствие этой прививки могут назначить штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 10.6 КоАП РФ.

Если вы захотите взять четвероного друга с собой в авиаперелёт, без ветпаспорта вас не пустят на борт самолёта.

В документе должны быть отметки:

- о вакцинации от бешенства — эта прививка должна быть сделана как минимум за 21 день до полёта;

- о проведенном не ранее чем за 14 дней до вылета клиническом осмотре животного — его должен выполнить государственный ветврач.

В разных странах правила ввоза животных сильно отличаются. Если летите за границу, обязательно уточните заранее, какие ещё прививки нужно сделать. Эту информацию можно найти на сайтах государственных ветеринарных или карантинных служб.