Общество 23.12.2024 в 09:51

В Закаменском районе в улусе Санаги открыли детский сад

Новый сад будут посещать 136 малышей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе в улусе Санаги открыли детский сад

В Закаменском районе в улусе Санаги открыли детский сад. Участие в открытии 21 декабря принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. Новый сад будут посещать 136 малышей. В рамках госпрограммы «Развитие образования» на строительство детсада было направлено более 234 млн. рублей. 

Санагинский детский сад - самое большое сельское дошкольное  учреждение в районе. Каждая группа имеет свою игровую, приемную, спальную и раздаточную. Сад оформлен в бурятском национальном стиле. Также выделено помещение для музея, где также проходят занятия по бурятскому языку. 

- Уже несколько лет мы располагались в школе. И вот наконец нам построили новый детский сад. Здесь все для наших деток. Посмотрите, какой просторный и светлый. Все группы оборудованы, обустроены, есть музыкальный и физкультурный залы, - рассказала заведующая детским садом Елена Цыбенова.

Раньше сад носил название «Малыш». И вот несколько лет назад переименовали в «Ургы», что означает цветок подснежник, первая ласточка весны. 

- Сейчас у нас свой детский сад - двухэтажное красивое здание, где тепло и уютно. У меня четверо сыновей. Для нас это очень важно. Мы благодарим всех за этот садик, - благодарит папа воспитанника Амгалан Намсараев. 

Также в районе недавно открылись новые детские сады в улусе Дутулур, в селе Баянгол, проведен капитальный ремонт детских садов в селе Хамней и в селе Мыла. Кроме того, в Дутулуре построена и уже открылась  новая школа на 100 мест. 

 

Фото: правительство Бурятии

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