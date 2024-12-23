В Закаменском районе в улусе Санаги открыли детский сад. Участие в открытии 21 декабря принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. Новый сад будут посещать 136 малышей. В рамках госпрограммы «Развитие образования» на строительство детсада было направлено более 234 млн. рублей.

Санагинский детский сад - самое большое сельское дошкольное учреждение в районе. Каждая группа имеет свою игровую, приемную, спальную и раздаточную. Сад оформлен в бурятском национальном стиле. Также выделено помещение для музея, где также проходят занятия по бурятскому языку.

- Уже несколько лет мы располагались в школе. И вот наконец нам построили новый детский сад. Здесь все для наших деток. Посмотрите, какой просторный и светлый. Все группы оборудованы, обустроены, есть музыкальный и физкультурный залы, - рассказала заведующая детским садом Елена Цыбенова.

Раньше сад носил название «Малыш». И вот несколько лет назад переименовали в «Ургы», что означает цветок подснежник, первая ласточка весны.

- Сейчас у нас свой детский сад - двухэтажное красивое здание, где тепло и уютно. У меня четверо сыновей. Для нас это очень важно. Мы благодарим всех за этот садик, - благодарит папа воспитанника Амгалан Намсараев.

Также в районе недавно открылись новые детские сады в улусе Дутулур, в селе Баянгол, проведен капитальный ремонт детских садов в селе Хамней и в селе Мыла. Кроме того, в Дутулуре построена и уже открылась новая школа на 100 мест.

Фото: правительство Бурятии