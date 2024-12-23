Жители Бурятии получат пенсии и пособия досрочно

В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, жители Бурятии, которым детские пособия поступают на карты, получат декабрьские выплаты 25 декабря. Также 27 декабря через банки будет выплачена пенсия за 6 января, сообщили в Отделении СФР по Республике Бурятия.В Отделении СФР напоминают, что зачисление выплат происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.25 декабря Отделение СФР по Республике Бурятия досрочно перечислит:- единое пособие на детей до 17 лет и будущим мамам;- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет как работающим, так и не работающим родителям;- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;- ежемесячную выплату из маткапитала на детей до 3-х лет (за 5 января).«Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику в феврале 2025 года за январь», - уточнили в Отделении СФР.Также по стандартному графику в январе будут перечислены пенсии 14 и 21 числа.Пособия и пенсии через «Почту России» поступят в соответствии с графиком работы почтовых отделений с 3 по 21 января. Доставка пенсий за 7 января будет осуществляться 6 января в связи с выходным днем во всех почтовых отделениях.