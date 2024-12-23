В городе Бабушкин завершено строительство Центра культурного развития

В городе Бабушкин завершается строительство Центра культурного развития. Готовность здания на сегодня – 99 процентов. От привычных ДК учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства.

- Завершаем строительство Центра культурного развития в г. Бабушкин. Вчера вечером проверил обстановку на объекте. Подрядчик завершил внутреннюю отделку, фасадные работы, монтаж внутренних электросетей, систем отопления, водоотведения, водоснабжения и вентиляции, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.









Центр культурного развития - это двухэтажное здание с цокольным этажом, зрительным залом на 200 мест, гримерной и костюмерной комнатами.

Также здесь будут размещены взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокалом, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство.

- Готовность на сегодня 99%. Подрядчик находится в процессе получения заключения о соответствии, после — ввод в эксплуатацию, - отметил Луковников.

Фото: тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова