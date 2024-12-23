Общество 23.12.2024 в 12:17

В Бурятии немного потеплеет

Местами ожидается снег
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии немного потеплеет
Фото: архив «Номер один»
Прогноз погоды на предстоящую неделю озвучили синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, в начале недели сохранится мороз. Затем ожидается неустойчивая, местами со снегом погода, по Прибайкалью умеренные снегопады и ветрено.

Преобладающая температура ночью составит -28, -33, при снеге -18, -23, по Прибайкалью -11, -16 градусов. Днем будет -13,-18, местами -23, -28, по южному Прибайкалью -7, -12 градусов.
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