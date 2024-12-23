В обновленном сквере Улан-Удэ недосчитались мозаики

В ходе проверки общественники заметили, что вместо 125 квадратных метров мозаики было заменено явно меньше, а кое-где рука подрядчика и не касалась скульптур.





«В ходе проверки комиссия недосчиталась около 50 квадратов «замененной» мозаики. А ее качество вызвало сомнение - по звуку материал напоминает пластик вместо керамики! Подрядчик объяснить это никак не смог», - рассказали в региональном отделении ОНФ.







Сейчас общественники ждут официального ответа об итогах проверки от Счётной палаты. Также они просят проверить выполненные работы на соответствие смете.





Фото: скриншоты видео ОНФ

В Улан-Удэ региональное отделение Общероссийского народного фронта проверила сквер «Радуга», на реконструкцию которого было потрачено свыше 27 млн рублей. На эти деньги подрядчик «АСТ ГРУПП» по заказу мэрии города ремонтировал детскую спортивную площадку, а также восстанавливал керамическую мозаику на малых архитектурных формах, которая со временем потрескалась и местами откололась. Подрядчик завершил работы и отчитался перед мэрией о реализации контракта.По данному факту «фронтовики» обратились в прокуратуру, после чего на объект зашла Счётная палата.