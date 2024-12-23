Общество 23.12.2024 в 12:44

В центре Улан-Удэ число жителей возрастёт в четыре раза

Новые дома будут отличаться от тех, что возводили ранее
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ число жителей возрастёт в четыре раза
Фото: Управление комплексного развития территорий
Старая застройка в центре Улан-Удэ занимала 35 тысяч квадратных метров. После обновления инфраструктуры жилая площадь увеличится до 200 тысяч квадратных метров. Строительство жилья будет частью комплексного развития территорий.

- Более 30 тысяч квадратных метров недвижимости предназначено для жителей старых домов исторического центра, остальная часть — для продажи, сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.

Это будет по-настоящему новая застройка.

- Новые дома, которые построят в рамках комплексного развития, будут отличаться от зданий, которые ранее возводили у нас в регионе. Проект не типовой, он разработан специально для центра Улан-Удэ, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

В 2027 году появятся первые жилые кварталы. Полностью завершить работу застройщик планирует к концу 2033 года.
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