Общество 22.12.2024 в 12:50

Чимит Бальжинимаев поздравил энергетиков города с профессиональным праздником

22 декабря – профессиональный праздник энергетиков
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Текст: Служба информации "Номер один"
Чимит Бальжинимаев поздравил энергетиков города с профессиональным праздником

Председатель Улан-Удэнского Горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил энергетиков города с профессиональным праздником. 22 декабря традиционно празднуется День энергетика.

День энергетика - это профессиональный праздник всех работников энергетической отрасли, тех, кто занимается производством и передачей тепловой и электрической энергии. 

«Уважаемые работники энергетической отрасли! От имени всего депутатского корпуса городского Совета поздравляю вас с Днем энергетика!

Ваш добросовестный труд заслуживает признательности и уважения. Благодаря вам в наших домах горит свет, бесперебойно работают промышленные предприятия, государственные и социальные учреждения.

Благодаря взаимодействию депутатов и энергетиков в микрорайонах города ставится светлее и безопаснее. Ежегодно проводится большая работа по освещению улиц и дворов, ремонту и модернизации линий электропередач на основе поступающих к нам наказам.

Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!».

Для справки:

Появление в России Дня энергетика связано с масштабным проектом вековой давности - Государственным планом электрификации России (сокращенно ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО разработала специально созданная комиссия под руководством академика Глеба Кржижановского. 22 декабря 1920 года состоялся VIII Всероссийский съезд Советов, который и принял план. Для увековечивания памяти об этой дате и историческом событии 46 лет спустя и был введен праздник.

Учреждение Дня энергетика в Советском Союзе произошло в 1966 году соответствующим Указом Президиума Верховного Совета. В 1980-е годы праздник передвинули на неделю раньше, но новая дата не прижилась.

Позднее, после распада СССР День энергетика на время перестали праздновать официально, и лишь в 2015 году произошло его повторное установление в России. С тех пор профессиональный праздник отмечается 22 декабря.

 

Фото: ru.freepik.com

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