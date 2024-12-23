В Бурятии итоги «пожарного» года оказались печальными

В декабре этого года на пожарах в республике погибли трое граждан. В первые дни месяца в Улан-Удэ случился пожар в коллекторе на ул. Жердева. Погиб мужчина, допустивший неосторожность при курении - в результате выгорел матрас, бездомный задохнулся в дыму. В середине месяца в Кабанском районе на пожаре погиб еще один мужчина, из-за его неосторожного курения выгорела спальня на площади 12 квадратных метров, что привело к кончине самого курильщика. Затем в этом районе погиб еще один житель - из-за короткого замыкания.Спасатели республики констатируют, что в плане пожарной безопасности уходящий год в Бурятии был очень напряженным. По предварительным цифрам, общее количество пожаров в регионе по сравнению с прошлым годом сократилось. Всего зафиксировано 3669 возгораний - на 123 меньше, чем в минувшем году. Однако число травмированных и погибших потрясает.К настоящему моменту на пожарах погибло 80 человек, в прошлом году было 62. Пострадали 105 человек, в 2023 году их было 80.Спасатели констатируют крайне неблагоприятную картину по гибели детей на пожарах. В общем числе погибших на них пришлось 8 фактов (год назад погибло 4 ребенка). Налицо стопроцентный рост.Материальный ущерб от пожаров на сегодня составил 557 млн рублей. Огнем уничтожено 398 строений различного назначения, 60 единиц транспорта. Но пожарные спасли 255 человек, и еще 471 человек эвакуировали. Также спасены материальные ценности на сумму более 66 млн рублей. Большинство пострадавшего имущества застраховано не было.Главные причины пожаров прежние - неосторожное обращение с огнем (71%), нарушение правил при устройстве или эксплуатации электрооборудования (более 13%) и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей.«Рост количества пожаров произошел в Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском районах, в Северобайкальске и Улан-Удэ», - говорят спасатели.Рост же по всем трем ключевым показателям - количество пожаров, погибших, травмированных - отмечен в Иволгинском, Селенгинском, Северо-Байкальском районах и в Улан-Удэ.Спасатели констатируют, что большая доля погибших в момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения. В будни процент нетрезвых в общем числе погибших на пожарах составляет в Бурятии 50-60%. В праздничные дни их доля увеличивается до 70 процентов и выше. Нередко к нетрезвому состоянию «прибавляется» состояние сна.Всех жителей республики призывают в грядущие новогодне-рождественские праздники ответственно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности.Одно из главных требований к новогодним елкам - они должны иметь надежное основание. Елка не должна легко падать. Видеоролики, в которых кошка роняет елку на пол, возможно, и выглядят весело, но на самом деле такое происшествие может привести к возгоранию с очень негативными последствиями. Не надо использовать на новогоднем дереве горящие свечи, легковоспламеняющиеся елочные игрушки, гирлянды незаводского производства. Гирлянды с неисправностями тоже запрещено использовать. Перед праздниками купите себе в дом огнетушитель.