Общество 23.12.2024 в 14:21

В центре Улан-Удэ новые жилые комплексы будут удобными для маломобильных граждан

Проект предполагает отсутствие поребриков, бордюров и перепадов высот
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Текст: Иван Иванов
В центре Улан-Удэ новые жилые комплексы будут удобными для маломобильных граждан
Фото: Управление комплексного развития территорий
В новом жилом квартале «Улаан Хото» создадут комфортные условия для маломобильных граждан, пожилых людей и женщин с колясками. Проект застройщика подразумевает создание домов, вход в которые будет располагаться на уровне земли.

— Каждый дом будет оснащён лифтом. Входные группы подъездов спроектированы со сквозным доступом, а дверные проёмы расширены для удобного проезда колясок. Подъезд к дому также адаптирован для маломобильных жильцов, — сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Проект предполагает отсутствие поребриков, бордюров и перепадов между уровнем благоустройства и входной группой жилого дома.
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строительство

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