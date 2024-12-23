Общество 23.12.2024 в 14:21
В центре Улан-Удэ новые жилые комплексы будут удобными для маломобильных граждан
Проект предполагает отсутствие поребриков, бордюров и перепадов высот
Текст: Иван Иванов
В новом жилом квартале «Улаан Хото» создадут комфортные условия для маломобильных граждан, пожилых людей и женщин с колясками. Проект застройщика подразумевает создание домов, вход в которые будет располагаться на уровне земли.
— Каждый дом будет оснащён лифтом. Входные группы подъездов спроектированы со сквозным доступом, а дверные проёмы расширены для удобного проезда колясок. Подъезд к дому также адаптирован для маломобильных жильцов, — сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Проект предполагает отсутствие поребриков, бордюров и перепадов между уровнем благоустройства и входной группой жилого дома.
— Каждый дом будет оснащён лифтом. Входные группы подъездов спроектированы со сквозным доступом, а дверные проёмы расширены для удобного проезда колясок. Подъезд к дому также адаптирован для маломобильных жильцов, — сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Проект предполагает отсутствие поребриков, бордюров и перепадов между уровнем благоустройства и входной группой жилого дома.
Тегистроительство