В центре Улан-Удэ новые жилые комплексы будут удобными для маломобильных граждан

В новом жилом квартале «Улаан Хото» создадут комфортные условия для маломобильных граждан, пожилых людей и женщин с колясками. Проект застройщика подразумевает создание домов, вход в которые будет располагаться на уровне земли.— Каждый дом будет оснащён лифтом. Входные группы подъездов спроектированы со сквозным доступом, а дверные проёмы расширены для удобного проезда колясок. Подъезд к дому также адаптирован для маломобильных жильцов, — сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.Проект предполагает отсутствие поребриков, бордюров и перепадов между уровнем благоустройства и входной группой жилого дома.