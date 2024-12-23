Центр Улан-Удэ будет обновлен и станет визитной карточкой города

Только жилья в центре города будет введено около двухсот тысяч квадратных метров. Еще десять тысяч квадратов отведут под коммерческую недвижимость.- Центральная часть должна стать визитной карточкой города. Коммерческие объекты должны быть выполнены в едином стиле. Предпринимателям, желающим купить коммерческую недвижимость в обновленном центре Улан-Удэ, возможно, придётся согласовывать внешний облик своих помещений, то есть какими они будут выглядеть снаружи. Для этого администрации города нужно создать рабочие механизмы контроля. Пока это предложение на стадии обсуждения, - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Кроме того, в рамках комплексного развития территории построят школу на 760 мест, которую уже начали возводить, а также два детских сада и поликлинику.Во многом новый жилой квартал станет инновационным для рынка недвижимости Бурятии. Здесь впервые появится формат закрытых дворов-парков, куда не смогут заехать машины или войти посторонние. В таких дворах будут расположены детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки.На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, где откроются кафе и рестораны, а для автомобилистов на территории проекта построят многоуровневые паркинги.