Общество 23.12.2024 в 16:16

В Бурятии проходит ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз»

К ней присоединились автоинспекторы Прибайкальского района
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проходит ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз»

В Прибайкалье сотрудники Госавтоинспекции поддержали ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз».

Автоинспекторы, облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, совместно с председателем общественного совета при ОМВД России по Прибайкальскому району Николаем Лошицером вышли на площадь с. Турунтаево, чтобы поздравить участников дорожного движения с наступающим Новым годом.

Вместе с поздравлениями в адрес автомобилистов и пешеходов прозвучали призывы к соблюдению Правил дорожного движения и внимательности на проезжей части.

- В предновогодней суете помните о мерах безопасности за рулем. Отправляясь за подарками, соблюдайте ПДД и уважайте других участников дорожного движения», - напомнили Дед Мороз и Снегурочка.

Председатель общественного совета Николай Лошицер рекомендовал взрослым постоянно изучать с детьми ПДД и быть для несовершеннолетних примером – правильно пересекать проезжую часть, пристегиваться ремнями безопасности при поездке в транспортном средстве.

Участники акции с улыбками встречали новогодних персонажей и полицейских и отмечали, что праздничная акция подняла им настроение.

 

Фото: МВД Бурятии

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