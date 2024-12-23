В Бурятии проходит ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз»
В Прибайкалье сотрудники Госавтоинспекции поддержали ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз».
Автоинспекторы, облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, совместно с председателем общественного совета при ОМВД России по Прибайкальскому району Николаем Лошицером вышли на площадь с. Турунтаево, чтобы поздравить участников дорожного движения с наступающим Новым годом.
Вместе с поздравлениями в адрес автомобилистов и пешеходов прозвучали призывы к соблюдению Правил дорожного движения и внимательности на проезжей части.
- В предновогодней суете помните о мерах безопасности за рулем. Отправляясь за подарками, соблюдайте ПДД и уважайте других участников дорожного движения», - напомнили Дед Мороз и Снегурочка.
Председатель общественного совета Николай Лошицер рекомендовал взрослым постоянно изучать с детьми ПДД и быть для несовершеннолетних примером – правильно пересекать проезжую часть, пристегиваться ремнями безопасности при поездке в транспортном средстве.
Участники акции с улыбками встречали новогодних персонажей и полицейских и отмечали, что праздничная акция подняла им настроение.
Фото: МВД Бурятии