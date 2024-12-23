Общество 23.12.2024 в 16:35

На карьерный рост в 2025 году надеется треть опрошенных россиян

Опрос провел популярный портал по поиску работы «Суперджоб»
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Текст: Служба информации "Номер один"
На карьерный рост в 2025 году надеется треть опрошенных россиян

На карьерный рост в 2025 году надеется треть опрошенных россиян. Опрос провел популярный портал по поиску работы «Суперджоб».

- В новом году 3 из 10 россиян рассчитывают получить повышение в должности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоб» приняли участие представители 3000 трудоустроенных россиян из всех округов страны, - сообщили организаторы опроса.

31% россиян ожидает повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины (34% против 28% соответственно).

Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 39% опрошенных до 35 лет и только 22% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (51%), менеджеры по работе с клиентами (38%) и дизайнеры (37%).

О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (13%), кладовщики (17%) и секретари (18%).

 

Фото: ru.freepik.com

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