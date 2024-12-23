«Активистов поработать бесплатно не нашлось»

Жители села Верхнем Жирим в Тарбагатайском районе недовольны отсутствием у них катка. По словам сельчан, его заливали все предыдущие годы, однако в этом году никто ничего не делает.По словам главы поселения Владимира Китаева, заливка ледового катка требует проведение достаточно большого объема работ. Для них в том числе нужен трактор и ГСМ.«В предыдущие годы все эти работы проводились инициативными жителями, родителями школьников, участниками мужской хоккейной команды на безвозмездной основе. Они же бесплатно предоставляли свой личный трактор. В этом году по разным причинам они не смогли участвовать в этой работе и отказались. К сожалению, других активистов поработать бесплатно на заливке льда не нашлось. Финансовых средств в бюджете сельского поселения для оплаты данных работ не имеется», - сообщил глава поселения в телеграм-канале «Тарбагатай-инфо. 24/7».Желающих поработать на обустройстве катка глава попросил обратиться в администрацию.«Время ещё не упущено», - обнадежил сельчан Владимир Китаев.