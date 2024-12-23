Общество 23.12.2024 в 17:23

«Активистов поработать бесплатно не нашлось»

Село в Бурятии осталось без катка
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Активистов поработать бесплатно не нашлось»
Фото: freepik.com
Жители села Верхнем Жирим в Тарбагатайском районе недовольны отсутствием у них катка. По словам сельчан, его заливали все предыдущие годы, однако в этом году никто ничего не делает.

По словам главы поселения Владимира Китаева, заливка ледового катка требует проведение достаточно большого объема работ. Для них в том числе нужен трактор и ГСМ.

«В предыдущие годы все эти работы проводились инициативными жителями, родителями школьников, участниками мужской хоккейной команды на безвозмездной основе. Они же бесплатно предоставляли свой личный трактор. В этом году по разным причинам они не смогли участвовать в этой работе и отказались. К сожалению, других активистов поработать бесплатно на заливке льда не нашлось. Финансовых средств в бюджете сельского поселения для оплаты данных работ не имеется», - сообщил глава поселения в телеграм-канале «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Желающих поработать на обустройстве катка глава попросил обратиться в администрацию.

«Время ещё не упущено», - обнадежил сельчан Владимир Китаев.
Теги
каток

Все новости

Алексей Маладаев — новое лицо в Улан-Удэнском горсовете
23.12.2024 в 17:45
Жители Бурятии проваливаются под лед
23.12.2024 в 17:39
«Активистов поработать бесплатно не нашлось»
23.12.2024 в 17:23
Еще одна больница в Бурятии не платила стимулирующие выплаты медработникам
23.12.2024 в 16:55
На карьерный рост в 2025 году надеется треть опрошенных россиян
23.12.2024 в 16:35
«Депутатство для меня — это та же самая общественная деятельность, но в более строгих рамках»
23.12.2024 в 16:32
В Бурятии переставили еще несколько дорожных камер
23.12.2024 в 16:24
Криминальным авторитетам Бурятии не дали провести корпоратив
23.12.2024 в 16:18
В Бурятии проходит ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз»
23.12.2024 в 16:16
Депутат Горсовета устроил праздник для детей своего округа
23.12.2024 в 16:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
Жители Бурятии проваливаются под лед
Спасатели призывают быть внимательнее в праздничные дни
23.12.2024 в 17:39
На карьерный рост в 2025 году надеется треть опрошенных россиян
Опрос провел популярный портал по поиску работы «Суперджоб»
23.12.2024 в 16:35
В Бурятии переставили еще несколько дорожных камер
Шесть комплексов фиксации нарушений появились в новых местах
23.12.2024 в 16:24
В Бурятии проходит ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз»
К ней присоединились автоинспекторы Прибайкальского района
23.12.2024 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru