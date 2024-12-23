Общество 23.12.2024 в 17:39

Жители Бурятии проваливаются под лед

Спасатели призывают быть внимательнее в праздничные дни
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Текст: Петр Санжиев
Жители Бурятии проваливаются под лед
Фото: МЧС Бурятии
В республике произошло уже два происшествия на льду. Причем один закончился гибелью человека.

В районе села Истомино Кабанского района провалился «Лэнд Крузер», но никто не погиб. Зато на реке Джиде в Закаменском районе произошла трагедия.

«Группа мужчин находилась на животноводческой стоянке. Есть сведения, что употребляли алкогольные напитки. Один из них решил переехать реку. В данном месте никто никогда не ездит, т. к. знают, что там лед очень тонкий. Но он, тем не менее, решился на это. Автомашина провалилась, человек погиб», - говорят спасатели Бурятии.

Приближаются новогодние праздники. В последние дни года обстановку на водных объектах республики начнут особенно пристально отслеживать.

Ожидается, что в праздники на реки в массовом порядке потянутся рыбаки.

Спасатели предупреждают, что сейчас ледовое покрытие на озере Байкал, например, в таких известных местах, как залив Черкалова, в районе Энхалука, Дубинино, непрочное. Лед еще не имеет постоянную структуру. Допустим толщина льда может быть от 5 до 30 сантиметров, но структура неравномерная, неплотная, насыщенная водой.

Опаснее всего сегодня выезжать на лед на транспорте. Рыбаков предупреждают о недопустимости такого. Надо соблюдать меры безопасности.

Лед от 30 сантиметров, в принципе, может выдержать среднестатистического человека. Но не автомашину.

Рыбаков призывают иметь при себе веревку длиной минимум 10-15 метров, деревянные шесты, доски, которые в случае провала под лед могут повысить шансы на спасение.

Сейчас к открытию в 2024 г. планируются две ледовые переправы. 25 декабря ожидается открытие в районе Усть-Муи (Северо-Байкальский район). И 27 декабря вблизи от Усть-Чикоя на Чикое.

Жителей республики просят уделить особенное внимание детям. Не допускайте, чтобы ваши или чьи-либо дети одни находились близ водоемов в это опасное время. Расскажите детям о правилах безопасности.

В целом, в республике ежегодно планируется несколько ледовых переправ. Казалось бы, в некоторых местах можно было бы построить обычные мосты, что сняло бы потребность в обустройстве ледовых переправах. Но пока такую идею никто не выдвигает.

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