Почти 97 тысяч жителей Бурятии не могут выехать из страны. Им ограничен выезд из-за долгов.

- 96,8 тысячам жителей Республики Бурятия необходимо погасить долги, прежде чем планировать зарубежные поездки. Их совокупный долг по исполнительным производствам составил 10,1 млрд. рублей, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

Временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации - одна из мер принудительного исполнения решений судов. Чтобы её отменить, необходимо не только полностью оплатить долг, но и уведомить об этом судебного пристава. При отсутствии у сотрудника службы сведений, подтверждающих оплату, меры принудительного исполнения будут продолжены в соответствии с законодательством.

«Важно понимать, что снятие ограничения — это многоэтапная процедура, которая требует времени. Поэтому, чтобы не омрачать долгожданный отдых в новогодние каникулы неприятным сюрпризом, необходимо оплачивать свои долги заранее», - предупреждает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Проверить наличие задолженностей по исполнительным производствам можно через интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств», функционирующий на сайте службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/iss/ip, а также в личном кабинете на портале Госуслуг.

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