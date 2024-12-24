Общество 24.12.2024 в 08:57
«Даже когда ползала на боку, была бойцом»
Безрукая американка, которую мать оставила в российском роддоме, победила рак
Текст: КП-Новосибирск
24-летняя Инга Петри – безрукая девушка, которую в сибирском роддоме оставила мать, но приютила семья музыкантов-иностранцев. Они сначала увезли ее в Испанию, потом – в США. Казалось, жизнь Инги наладилась: в январе 2024 года она и вовсе стала героиней трогательного клипа американской рок-группы MGMT. По сюжету, Инга приезжает в Париж, чтобы увидеть статую Венеры Милосской, у которой тоже нет рук. После выхода ролика она призналась американским журналистам: во время съемок узнала, что тяжело больна. У Инги обнаружили рак молочной железы III стадии, но и его она смогла победить. История этой сильной девушки – в материале КП-Новосибирск.
Инга родилась в 2000 году в Новосибирске с «аплазией верхних конечностей» - у нее не сформировались руки. Мать решила отказаться от новорожденной. Так необычная малышка попала в специализированный Дом ребенка № 1. Там Инга провела 2,5 года, а потом на ее пути встретилась неравнодушная воспитательница и будущие приемные родители - американцы Дэниэл и Дженнифер Петри.
— Эту девочку и ее глубокие глаза никогда не забудешь. Ей было около двух лет, когда я начала работать в Доме ребенка воспитателем. Тогда за год у нас было по 200 малышей, в том числе и с инвалидностью, и все поголовно отказники. Инга лежала одна в отдельном боксе, и у меня сердце каждый раз щемило — почему ребенка не переводят в группу, не социализируют. Она же была нормальная по интеллектуальному развитию, у нее сохранный мозг. Только ручек нет. Я поговорила с неврологом, спросила, почему ребенок не развивается? Врач ответил: «Я не вижу в ней перспективы». Но я видела, — рассказывала КП-Новосибирск Лариса, воспитатель Дома ребенка № 1.
Именно Лариса учила малышку ходить, держать ногами нужные вещи.
— Девочка была очень худенькая, буквально тоненькая, плохо развитая физически. Она очень долго пролежала в боксе. Про нее почти забыли. К двум годам она даже не научилась говорить, едва могла стоять, мы помогали ей делать первые шаги. Раньше Инга передвигалась ползком, на боку. Мы научили девочку хватать ногами игрушки, расческу, зубную щетку, — вспоминает Лариса. – Она всегда была бойцом.
Однажды в Дом ребенка приехала Ирина — русская эмигрантка, которая работала переводчиком в международной программе по усыновлению детей. И именно Лариса убедила ее помочь найти Инге родителей – так девочка оказалась в семье Петри.
Даже после того, как Инга оказалась в приемной семье, Лариса продолжала следить за ее судьбой. Сначала куратор прислала письмо, что у девочки все хорошо, а потом сама Инга завела страничку в соцсетях.
- Я заглядываю на нее, чтобы знать, что Инга в порядке, - поделилась Лариса.
Вместе с другими подписчиками воспитатель узнала о том, что у девушки обнаружили рак.
- Мне пришлось отложить в сторону многие свои личные цели, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и выздоровлении. В этом отношении мне пришлось закончить одну главу своей жизни и начать новую. Главу, в которой не важно, кем я была раньше или к чему я стремилась. Теперь я – тот человек, который фокусируется на борьбе с раком, - признавалась тогда американским журналистам Инга.
Благодаря такому настрою Инга смогла побороть болезнь:
- Добавление «Победить рак» в моем резюме звучит хорошо.
Инга получила в ответ десятки теплых комментариев от подписчиков. А в Сибири этой новости очень ждала ее воспитательница:
- Я за Ингу очень рада! Здоровья ей! – растрогалась сибирячка.
Инга родилась в 2000 году в Новосибирске с «аплазией верхних конечностей» - у нее не сформировались руки. Мать решила отказаться от новорожденной. Так необычная малышка попала в специализированный Дом ребенка № 1. Там Инга провела 2,5 года, а потом на ее пути встретилась неравнодушная воспитательница и будущие приемные родители - американцы Дэниэл и Дженнифер Петри.
— Эту девочку и ее глубокие глаза никогда не забудешь. Ей было около двух лет, когда я начала работать в Доме ребенка воспитателем. Тогда за год у нас было по 200 малышей, в том числе и с инвалидностью, и все поголовно отказники. Инга лежала одна в отдельном боксе, и у меня сердце каждый раз щемило — почему ребенка не переводят в группу, не социализируют. Она же была нормальная по интеллектуальному развитию, у нее сохранный мозг. Только ручек нет. Я поговорила с неврологом, спросила, почему ребенок не развивается? Врач ответил: «Я не вижу в ней перспективы». Но я видела, — рассказывала КП-Новосибирск Лариса, воспитатель Дома ребенка № 1.
Именно Лариса учила малышку ходить, держать ногами нужные вещи.
— Девочка была очень худенькая, буквально тоненькая, плохо развитая физически. Она очень долго пролежала в боксе. Про нее почти забыли. К двум годам она даже не научилась говорить, едва могла стоять, мы помогали ей делать первые шаги. Раньше Инга передвигалась ползком, на боку. Мы научили девочку хватать ногами игрушки, расческу, зубную щетку, — вспоминает Лариса. – Она всегда была бойцом.
Однажды в Дом ребенка приехала Ирина — русская эмигрантка, которая работала переводчиком в международной программе по усыновлению детей. И именно Лариса убедила ее помочь найти Инге родителей – так девочка оказалась в семье Петри.
Даже после того, как Инга оказалась в приемной семье, Лариса продолжала следить за ее судьбой. Сначала куратор прислала письмо, что у девочки все хорошо, а потом сама Инга завела страничку в соцсетях.
- Я заглядываю на нее, чтобы знать, что Инга в порядке, - поделилась Лариса.
Вместе с другими подписчиками воспитатель узнала о том, что у девушки обнаружили рак.
- Мне пришлось отложить в сторону многие свои личные цели, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и выздоровлении. В этом отношении мне пришлось закончить одну главу своей жизни и начать новую. Главу, в которой не важно, кем я была раньше или к чему я стремилась. Теперь я – тот человек, который фокусируется на борьбе с раком, - признавалась тогда американским журналистам Инга.
Благодаря такому настрою Инга смогла побороть болезнь:
- Добавление «Победить рак» в моем резюме звучит хорошо.
Инга получила в ответ десятки теплых комментариев от подписчиков. А в Сибири этой новости очень ждала ее воспитательница:
- Я за Ингу очень рада! Здоровья ей! – растрогалась сибирячка.