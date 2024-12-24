На Арбате в Улан-Удэ зажглась праздничная иллюминация.

- По новогодней традиции подключили световую иллюминацию на яблонях по улице Ленина. Украсили 94 дерева светодиодными шапочками — гирляндами в виде сетки. Сверкающую яблоневую аллею от Триумфальной арки до ТРЦ «Форум» впервые смонтировали в 2019 году. И с тех пор ежегодно обновляем и украшаем деревья, - сообщили в администрации города.

Также с сегодняшнего дня будет включена праздничная подсветка на телебашне. Работать она будет все новогодние праздники.

Фото: тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова