Ветерану СВО из Бурятии помогли адаптировать жилье. В его доме появилась специализированная кухонная мебель, ванна, стол. В этом ему помог филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.

Главная задача фонда «Защитники Отечества» окружить заботой и вниманием каждого ветерана, который обращается в филиал фонда. Особенно это касается героев, получивших тяжелые ранения, повлекшие за собой инвалидность.

- Так, ветеран СВО Андрей Полютов из Джидинского района стал участником программы по адаптации жилья для ветеранов с инвалидностью. В его доме появилась специализированная кухонная мебель, ванна, с учетом индивидуальных потребностей, стол с возможностью изменения высоты рабочей поверхности и много новых приспособлений. Кроме этого, в доме поставили два дверных блока - уличный и межкомнатный, - сообщили в фонде.

Специалисты установили оборудование, необходимое для облегчения быта и комфортного нахождения в помещении - центр управления «умным домом», предназначенный для передачи сигналов на смартфон, умная колонка с Яндекс ассистентом «Алиса», датчик температуры и влажности, робот-пылесос и другие устройства.





- Выражаю огромную благодарность всей команде филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии. Чувствуется, что о нас действительно заботятся. Спасибо моему координатору Наталье Бриковой, которая в любое время с нашей семьей на связи, всегда выслушает и окажет помощь, - рассказывает ветеран СВО Андрей Полютов.

Андрей Полютов находится на персональном сопровождении в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии с самого открытия фонда. За этот период социальный координатор Джидинского района Наталья Брикова оказала ветерану содействие в решении многих вопросов: помогла отправить бойца на лечение и реабилитацию в Центр «Русь» в г. Москва, получить технические средства реабилитации, адаптировать жилье и не менее важные вопросы.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»