Общество 24.12.2024 в 11:25

В Бурятии открыли еще один детский сад

В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открыли еще один детский сад

К Новому Году в Бурятии открылся еще один новый детский сад. Напомним, на выходных состоялось открытие детсада в Закаменском районе. А сегодня новый детсад «Жемчужинка» открылся в п. Сотниково.


- При поддержке нашего Президента построили современный, комфортный, теплый новый детский сад на 240 ребятишек. Горячий кухонный цех, медицинский блок, прачечная, музыкальный зал, спортивный зал и 12 детских групп, стоимость строительства и оборудования сада составила 440 млн. рублей. Настроение и у ребятишек, и у их родителей, и у воспитателей, кончено новогоднее. Вот такой хороший подарок к Новому году Иволгинскому району, - сообщил Алексей Цыденов.

- В этом году в Иволгинском районе 500 детей пошло в новые детсады, 2000 детей пошли в новые школы, - добавил глава.

 

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова

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