Депутат горсовета Улан-Удэ поздравил юных теннисистов

Свои силы, ловкость и владение ракеткой проверяли 26 ребятишек в возрасте от 8 до 14 лет. Как отметили организаторы, такие турниры важны не только для того, чтобы поддерживать интерес к спорту у детей, но и для того, чтобы выявлять талантливых спортсменов.





Напомним, директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов в сентябре этого года впервые избрался в городской совет Улан-Удэ. Там он вошел в состав Комитета городского хозяйства, транспорта и связи. Также Юрий Санжанов является членом рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов и развитию города Улан-Удэ.





Фото: горсовет Улан-Удэ



Депутат городского совета Улан-Удэ по округу №21 Юрий Санжанов вручил юным теннисистам сладкие подарки к Новому году. Встреча с начинающими спортсменами прошла на Новогоднем теннисном турнире, который состоялся накануне в центре дополнительного образования «Тимуровец».Депутат Юрий Санжанов поздравил участников соревнований с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья, благополучия и новых спортивных достижений.