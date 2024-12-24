Общество 24.12.2024 в 11:57

Депутат горсовета Улан-Удэ поздравил юных теннисистов

Ребятишки получили подарки к Новому году
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Текст: Иван Иванов
Депутат горсовета Улан-Удэ поздравил юных теннисистов
Депутат городского совета Улан-Удэ по округу №21 Юрий Санжанов вручил юным теннисистам сладкие подарки к Новому году. Встреча с начинающими спортсменами прошла на Новогоднем теннисном турнире, который состоялся накануне в центре дополнительного образования «Тимуровец».

Свои силы, ловкость и владение ракеткой проверяли 26 ребятишек в возрасте от 8 до 14 лет. Как отметили организаторы, такие турниры важны не только для того, чтобы поддерживать интерес к спорту у детей, но и для того, чтобы выявлять талантливых спортсменов.


Депутат Юрий Санжанов поздравил участников соревнований с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья, благополучия и новых спортивных достижений.

Напомним, директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов в сентябре этого года впервые избрался в городской совет Улан-Удэ. Там он вошел в состав Комитета городского хозяйства, транспорта и связи. Также Юрий Санжанов является членом рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов и развитию города Улан-Удэ.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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