В Улан-Удэ городские автобусы и трамваи два часа будут катать пассажиров бесплатно

С 23 часов 31 декабря до 1 часа ночи 1 января проезд в муниципальных автобусах и трамваях в Улан-Удэ будет бесплатным. Об этом сообщили в мэрии города.В новогоднюю ночь по каждому из трамвайных маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 будет курсировать по одному вагону. Они завершат работу в час ночи 1 января.Также в ночь 31 декабря будут ходить 14 муниципальных автобусов ПАЗ по девяти маршрутам: №1 (115 мкрн), №2 (Бурвод, Мясокомбинат), №3 (Восточный), №10 (Аэропорт), №16 «Квартал» (Забайкальский), №17 (ст. Дивизионная, Комушка), №37 (Верхняя Березовка), №95 (Энергетик), №135 (Звездный с заездом в Сосновый Бор).По маршрутам № 1, 2, 3, 10, 17 будет работать два автобуса, по остальным – один.«Муниципальным транспортом будут охвачены отдалённые микрорайоны Левобережного, Загорского направления, 100-х микрорайонов, микрорайон Забайкальский и Энергетик. Окончание работы автобусов по данным маршрутам – час ночи 1 января, сообщили в Комитете по транспорту.Движение общественного транспорта можно отследить через приложение «Умный транспорт», 2ГИС или сайт its03.ru.